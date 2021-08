Les étudiants internationaux enfin de retour dans la région

C'est le retour des étudiants internationaux dans les cégeps et les universités de la région. Pour la première fois en plus d'un an, le Cégep de Chicoutimi a accueilli vendredi une première cohorte d'une cinquantaine de ces étudiants.

Après des mois d'attente, ces étudiants internationaux, en majorité de la France, découvrent enfin leur nouvelle terre d'accueil.

Comme plusieurs établissements d'enseignement, le Cégep de Chicoutimi avait dû faire une croix sur la présence d'étudiants internationaux l'an dernier en raison de la pandémie. En tout, ils seront autour de 75 à fréquenter l'institution cette année. Une quinzaine d'autres étudiants sont attendus samedi.

Ça représente pour nous de la vie, du bonheur, ça représente aussi du dynamisme et de la variété dans nos programmes , s'est réjoui Christian Tremblay, directeur des études du Cégep de Chicoutimi.

Plusieurs activités d'intégration sont prévues durant les prochains jours, dont une visite de la ville. Il y a du magasinage pour faire sa première épicerie, s'ils ont des items manquants pour débuter les cours, après ça, s'approprier leur environnement et aussi du temps de repos et du temps de socialisation , a-t-il détaillé.

Le Cégep leur donne aussi quelques trucs pour faciliter leur arrivée dans leur nouvelle communauté. Ça prend des amis pour pouvoir s'intégrer, pour pouvoir goûter la tourtière, pour aller faire de la motoneige , a poursuivi le directeur des études.

Heureux d'être enfin ici

La pandémie de COVID-19, qui frappe depuis mars 2020, avait empêché les étudiants internationaux de venir au Canada lors de la rentrée 2020.

Pour Audrey Yelle, une étudiante Française qui a suivi des cours en ligne l'hiver dernier de l'autre côté de l'Atlantique, le rêve devient enfin réalité. Ça fait bizarre, car le projet dure depuis deux ans et j'avais hâte de venir. Et maintenant d'y être, en plus il fait beau, c'est plutôt pas mal , a lancé celle qui s'alignera pour l'équipe de basketball des Couguars.

Audrey Yelle jouera pour l'équipe de basketball des Couguars du Cégep de Chicoutimi. Photo : Radio-Canada / Roby St-Gelais

Ce sentiment de joie était partagé par plusieurs de ses compatriotes rencontrés lors de l'accueil. Le Canada, ça m'a toujours attiré. J'avais voulu faire des échanges depuis le lycée, sauf que je n'avais jamais vraiment eu l'occasion. Et la formation me complète mieux par rapport à ce qu'on m'offre en France , a jugé Julien Bizouerne.

J'avoue que c'est un peu bizarre de quitter comme ça la famille et tout, mais c'est un super pays et j'adore vraiment la mentalité. Donc, j'ai hâte d'en savoir plus , a ajouté Lilou Godem.

Malgré la menace d'une quatrième vague de COVID-19 qui plane, le retour des étudiants étrangers dans la région est une autre étape vers une reprise normale des activités en classe.

D'après un reportage de Roby St-Gelais