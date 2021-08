Des enfants américains exposés au Delta là où le taux de vaccination est plus bas

À l'approche de la rentrée des classes, de nombreux parents canadiens s'inquiètent des informations faisant état d'une hausse du nombre de cas de COVID-19 chez les enfants et les adolescents dans certaines régions des États-Unis.

Selon l'Académie américaine de pédiatrie, la majorité de ces cas sont imputables au variant Delta, réputé hyperinfectieux .

Le variant Delta est aussi en hausse au Canada, mais les spécialistes des maladies infectieuses pédiatriques et les experts en santé publique affirment que le contexte est différent ici.

Un « désastre » à certains endroits

À l'heure actuelle, les choses vont vraiment mal dans le sud et le sud-est des États-Unis , a déclaré le Dr David Kimberlin, spécialiste pédiatrique en maladies infectieuses de l'Hôpital pour enfants de l'Alabama et professeur à l'Université de l'Alabama à Birmingham.

Nous avons plus de cas pédiatriques, plus d'hospitalisations pédiatriques, plus de cas de maladies graves pédiatriques que nous n'en avons jamais eus au cours de cette pandémie , a-t-il détaillé.

Selon le Dr Kimberlin, le variant Delta représente environ 90 % des cas de COVID-19 et il sévit aux endroits où le taux de vaccination est peu élevé.

Si vous mettez un virus hautement infectieux dans une population qui est au tiers vaccinée, vous avez la recette d'un désastre , a décrit le Dr Kimberlin. Nous vivons ce désastre en ce moment même.

Les données des Centres pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC) indiquent une augmentation de 27,3 % des admissions à l'hôpital pour la COVID-19 aux États-Unis chez les enfants de 0 à 17 ans, entre la semaine du 28 juillet au 3 août et la semaine du 4 au 10 août.

Selon d'autres données des CDC, les nombres de cas de COVID-19 les plus élevés (sur 100 000 personnes) se situent en Alabama, en Arkansas, en Louisiane, au Mississippi et en Floride.

Les enfants et la COVID-19 au Canada

Le Canada ne vit cependant pas la vague de cas et d'hospitalisations pédiatriques que connaît le sud des États-Unis.

L'une des raisons pour lesquelles cela ne s'est pas produit, selon les experts, est que le taux de vaccination est beaucoup plus élevé au Canada. Selon l'outil de suivi des vaccins de la CBC, 71 % de la population admissible – toute personne âgée de 12 ans et plus – a été entièrement vaccinée au Canada.

La vaccination au Canada semble être moins une question politique et plus une question de santé – et nous avons de la chance pour cela , a expliqué le Dr Jeff Pernica, spécialiste des maladies infectieuses à l'Université McMaster à Hamilton.

Nous savons que deux doses des vaccins à ARNm disponibles offrent une très bonne protection, même contre le Delta , a-t-il ajouté. Et donc, je ne pense pas nécessairement que ce qui se passe aux États-Unis va se produire ici.

Avec les informations de Nicole Ireland, de CBC