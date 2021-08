Des Ontariens réagissent aux élections fédérales anticipées

Cette nouvelle suscite de nombreuses réactions parmi les Ontariens. Certains parmi eux ont donné leur point de vue à Radio-Canada.

La Torontoise Nicole Desnoyers dit ne pas être surprise par une probable organisation des élections anticipées. J’ai certainement entendu les rumeurs, je m’attendais qu'il y ait une élection d’ici la fin de l’année. C’est la réalité , dit-elle.

Nicole Desnoyers. Photo : Fournie par Nicole Desnoyers

Si Mme Desnoyers se préparait déjà à voter cette année, ce n'est pas le cas de Christian Audet, de Milton. Même s’il sentait venir les élections, il est contre leur organisation dans les contextes actuels. Si j’ai à choisir entre le pour et le contre je dirai que je suis contre parce que c’est très stratégique pour le gouvernement en place , déclare-t-il.

Christian Audet. Photo : Fournie par Christian Audet

C’est bon pour les libéraux, ils ont mis toutes les cartes sur table du point de vue COVID-19, tout s’est finalement stabilisé. Ils vont annoncer des très bonnes nouvelles sur comment ils ont géré la crise du vaccin par exemple. Le pire de leur mandat viendrait après la COVID, ça ne sera pas un moment très favorable pour eux. Une citation de :Christian Audet

M. Audet estime que les élections de septembre se tiendront à un mauvais moment pour [d'autres partis politiques] .

Mandat assez fort et relance économique

Le parti vainqueur aux prochaines élections obtiendra-t-il la majorité absolue? Nicole Desnoyers considère cette question comme un des enjeux de ces scrutins. Peu importe le gouvernement, j'espère que c’est quelqu’un qui aura un mandat assez fort de plus de 51 % , déclare-t-elle.

Toutefois, la Torontoise pense que le plus important, c'est d'avoir un gouvernement qui sortirait le pays de la situation dans laquelle la COVID a plongé les Canadiens.

Ce contexte de la pandémie donne une connotation singulière aux prochaines élections, mentionne-t-elle. C'est une élection qui va plus en profondeur que dans le passé. Les Canadiens ont vraiment besoin d’un leadership très fort et très clair , dit-elle.

Le Parti libéral, vainqueur des élections de 2019, n'a pas obtenu de majorité absolue. Avec ses 170 sièges, le parti de Justin Trudeau était obligé d’obtenir le soutien d’autres formations politiques.

La relance économique représente, selon Nicole Desnoyers, un autre enjeu important pour les élections de septembre. Les Canadiens, moi, ma communauté et mes amis, on regarde surtout la relance économique post-pandémie. Plus que jamais on s'attend à des résultats concrets , déclare-t-elle.

On vient tous de vivre ce moment traumatisant de façon globale, on ne peut pas l’ignorer en allant aux élections. Une citation de :Nicole Desnoyers

Pour Christian Audet, le prochain gouvernement devrait proposer un plan très large pour la diminution du déficit et la stabilisation de l’économie .

À part les attentes économiques, le Torontois Amikley Fontaine plaide pour sa part au profit de la continuité de certains acquis chez certaines communautés.

Amikley Lindor est aussi le président et fondateur de la Fondation Sylvenie Lindor. Photo : Radio-Canada / Pelin Sidki

Il n’y a pas mal de progrès qui ont été faits récemment vis-à-vis de la communauté afro-canadienne, des annonces en matière du vivre ensemble et aussi la nomination d’une gouverneure générale autochtone , relève-t-il. M. Fontaine voudrait que les partis inscrivent aussi d’autres questions sociales dans leurs agendas au cas où les élections étaient organisées plus tôt.

Mon espérance en tant que Canadien racisé, c’est d’avoir un gouvernement qui va consolider ces valeurs, mais il y a aussi d’autres questions comme l'accès à des logements sociaux, surtout à Toronto . Une citation de :Amikley Fontaine

Selon un récent sondage national publié par la firme Abacus Data, la plupart des Canadiens ne seront pas contrariés si des élections anticipées sont déclenchées .

Toujours d'après ce sondage, seule une minorité veut d’une élection maintenant, mais une grande partie (83 %) ne sera pas fâchée contre M. Trudeau s'il demande au gouverneur général des élections anticipées .