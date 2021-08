Facebook rend les appels confidentiels sur Messenger

Les utilisateurs et utilisatrices de la messagerie du géant des réseaux sociaux pourront désormais choisir le cryptage de bout en bout – d'un appareil à l'autre – de leurs échanges téléphoniques. Cela signifie que personne, pas même Facebook, ne peut voir ou écouter ce qui est envoyé ou dit , a précisé le groupe californien dans un communiqué.

C'était déjà le cas sur WhatsApp, la messagerie rachetée par Facebook, tout comme sur d'autres applications populaires comme Zoom, Signal, ou FaceTime d'Apple.

Mais de nombreux gouvernements rejettent cette couche de sécurité supplémentaire, au nom de la lutte contre la pédophilie ou le terrorisme. Ils voudraient que les plateformes intègrent des portes dérobées dans leurs logiciels, afin que la justice de leur pays puisse récupérer des messages et photos nécessaires aux enquêtes criminelles.

Apple vient justement de faire des concessions en ce sens, à la surprise générale du secteur des technologies, car le fabricant de l'iPhone s'est bâti une réputation de modèle en matière de respect de la vie privée.

La semaine dernière, le groupe a dévoilé de nouveaux outils conçus pour mieux repérer les images à caractère sexuel impliquant des enfants, sur son serveur iCloud et sur la messagerie iMessage pour les comptes d'enfants liés à un abonnement familial.

Apple remplace son système de messagerie crypté de bout en bout par une infrastructure de surveillance et de censure, qui sera vulnérable aux abus et aux dérives non seulement aux États-Unis, mais dans le monde entier.

Une citation de :Greg Nojeim, du Centre pour la démocratie et la technologie (CDT)