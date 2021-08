La ville de Gravelbourg restaure son élévateur à grain

Le groupe Save our little elevator, composé entre autres de membres du musée de Gravelbourg, pilote un projet pour rénover le bâtiment, plus que centenaire.

Il y avait autrefois 12 élévateurs à grain à Gravelbourg. Aujourd'hui il n’en reste que deux dans la ville. Le plus petit mais aussi le plus ancien a été endommagé lors de la démolition d’un autre élévateur.

Ça fait partie de l'histoire avec un grand H des prairies canadiennes. Ça raconte l'histoire de fermiers qui ont bâti un silo pour faire vivre la communauté Une citation de :Nathalie Fournier, résidente de Gravelbourg

La résidente de Gravelbourg, Toos Giesen, a tout de suite compris qu’il fallait agir pour préserver l’élévateur, construit en 1915 par la Saskatchewan and Western Elevator Company.

Préserver le patrimoine de Gravelbourg est important pour Toos Giesen qui est une des responsables du musée du village. Photo : Raphaële Frigon

Ce sont les moulins à vent des prairies estime-t-elle, les comparant au patrimoine des Pays-Bas, son pays d’origine.

Le groupe a pu trouver du financement auprès de Patrimoine canadien, qui a accepté de doubler la somme récoltée auprès de la communauté locale, pour un total de 34 800 dollars.

Il faut que tu sois débrouillard, parce que quand tu enlèves une planche tu ne sais pas ce qu’il y a en arrière. Une citation de :Richard Turgeon, entrepreneur

L’entrepreneur fransaskois Richard Turgeon a obtenu le contrat pour renouveler le revêtement de cèdre centenaire. Il se dit impressionné par le travail colossal qu’il a fallu pour construire l’élévateur à l’origine.

Richard Turgeon montre les dégâts causés par les souris qui ont rongé le bois au fil des décennies. Photo : Raphaële Frigon

Aujourd'hui c’est facile, on a des outils pneumatiques, des drills, mais dans le temps c'était des clous et des marteaux. Ils avaient du guts, c'était des travaillants , explique-t-il.

Le musée de Gravelbourg aimerait transformer l'élévateur en site d'interprétation de l'histoire. Mais avant il faudra compléter la restauration. Toos Giesen estime qu’il manque encore 160 000 dollars pour finir les travaux.

Aujourd'hui on ne ferait pas les choses de la même façon, mais celui-ci, il sera bon pour un autre 100 ans. Une citation de :Richard Turgeon, entrepreneur