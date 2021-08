Économie et emploi au coeur de la campagne électorale fédérale en Estrie

L’enjeu de l’emploi va être très important pour la région , affirme d'entrée de jeu Antonin-Xavier Fournier, professeur de sciences politiques au Cégep de Sherbrooke. Selon lui, les Canadiens ont apprécié l'aide fournie à travers la prestation canadienne d'urgence (PCU), mais cela a été un couteau à deux tranchants.

Nous sommes actuellement dans une pénurie d’emploi qui touche autant le [Québec] que le [Canada en entier]. Mais ça touche particulièrement le gouvernement fédéral parce qu’il a été très présent dans l'aide directe aux citoyens. C’est un enjeu majeur qui n’est pas réglé par le gouvernement fédéral, et qui est causé par lui , estime Antonin-Xavier Fournier.

Isabelle Lacroix, vice-doyenne à la Faculté des lettres et sciences humaines (FLSH) de l'Université de Sherbrooke, croit également qu'il s'agit d'un thème qui sera récurrent pendant la campagne.

Bien sûr [qu'on parlera] de la situation économique en raison de la situation pandémique. La pandémie a touché l’Estrie de façon très dure dans certains secteurs , rappelle-t-elle.

La pandémie, selon les deux experts, sera d'ailleurs la question de l’urne de cette élection fédérale.

Elle va jouer un rôle sur l'appréciation du gouvernement en place et sur le rôle qu’a joué l’opposition. Comment les électeurs ont trouvé l’opposition? Est-ce qu’ils l’ont trouvé trop sévère ou trop complaisante? soulève Isabelle Lacroix.

Selon Antonin-Xavier Fournier, les libéraux ont une tête d'avance sur tous les autres partis en raison de son bilan.

Le gouvernement libéral a réussi à livrer la marchandise, que ce soit sur l'approvisionnement en vaccins ou l'aide directe aux citoyens. Il est très bien perçu et il est en tête dans les sondages. Il va arriver avec un bilan enviable sur cette question. Une citation de :Antonin-Xavier Fournier, professeur de sciences politiques au Cégep de Sherbrooke

La PCU a eu un effet néfaste sur la situation de l'emploi, au pays. Photo : Radio-Canada

Des enjeux similaires d'un bout à l'autre du pays

Isabelle Lacroix soutient par ailleurs que les enjeux abordés en Estrie pendant la campagne seront à l'image de ceux du pays.

On ne passera pas non plus à côté de l’environnement. Bien que nous n’ayons pas connu les feux comme dans l’ouest du pays, l’Estrie a quand même vécu des soubresauts. Une citation de :Isabelle Lacroix, vice-doyenne de la FLSH à l'Université de Sherbrooke

Antonin-Xavier Fournier constate, pour sa part, que des dossiers très locaux, comme ceux de l’aéroport de Sherbrooke, du transport ferroviaire et de la voie de contournement, sont des enjeux récurrents qui devraient revenir sur la table au cours des prochaines semaines.

L’enjeu de l'aéroport n’est pas réglé depuis 10 ans. L’enjeu du train à Lac-Mégantic avance à pas de tortue. Les enjeux régionaux prennent peu de place dans notre régime, où ils sont centrés sur les chefs , constate Antonin-Xavier Fournier.

Ottawa s'est engagé à achever la voie de contournement de Lac-Mégantic en 2023, mais n'a pas été en mesure d'offrir des garanties aux citoyens qui l'attendent depuis près de huit ans. Photo : Radio-Canada / Martin Bilodeau

Une approche difficile avec les électeurs

Les deux politologues s'entendent pour dire que rapprocher les électeurs des enjeux fédéraux demeure difficile pour les candidats des circonscriptions.

Les candidats ont ce défi de faire parler un programme électoral qui est prévu pour le Québec tout entier et de le faire parler pour des réalités régionales , estime Isabelle Lacroix.

Le fédéral, c’est loin des gens sur le plan des services directs à la population. Une citation de :Isabelle Lacroix, vice-doyenne de la FLSH à l'Université de Sherbrooke

Pour ces deux analystes, la carte électorale de l’Estrie pourrait ressembler à celle actuelle au lendemain de l’élection.

C’est difficile de faire des prévisions parce qu’il est encore trop tôt. Cependant, on pourrait se retrouver essentiellement dans la même situation, autant à l’échelle de l’Estrie qu’à l’échelle du pays. On pourrait se retrouver en gouvernement minoritaire, et se reparler dans un an et demi ou deux ans et se reparler d’un déclenchement d’élections , estime Isabelle Lacroix.