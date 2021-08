Restaurants : après la pénurie de personnel, la pénurie d'ingrédients

À titre d'exemple, le menu de la microbrasserie et pizzeria Hopera, à Jonquière, varie de semaine en semaine. Mais ces temps-ci, les commandes d’ingrédients reçues, chaque semaine, sont incomplètes.

Ainsi, les burgers ne peuvent être servis, en ce moment, en raison d’un manque de pain et de boeuf.

En plus de la pénurie de personnel, c'est le manque d'ingrédients, a commencé le copropriétaire Vlad Antonov. On vit au jour le jour. Quand on va commander à chaque semaine, c'est des produits qui ne sont plus disponibles. Il faut s'adapter encore une fois. Ça fait quasiment deux ans qu'on a l'habitude de se revirer sur une pièce pour changer nos affaires et la façon dont on travaille. En ce moment, c'est changer les menus quasiment chaque semaine

L’Hopera fait face à des problèmes d’approvisionnement. Photo : Radio-Canada / Annie-Claude Brisson

Chef à l'Hopera, Émile Gagné doit user de créativité et d'ingéniosité pour combler les manques. Cela l'oblige à passer davantage de temps au téléphone et devant son ordinateur qu'en cuisine.

Souvent, je prépare mes ardoises quelques semaines à l'avance. Quand j'arrive la semaine où je ne suis pas capable d'avoir telle affaire, telle affaire, telle affaire, bien là, comme mon ardoise sort dans deux jours, il faut que je me revire de bord complètement pour aller trouver d'autres alternatives, d'autres ingrédients pour combler quelque chose qui sera sensiblement pareil ou complètement changer d'idée et me revirer de bord sur un 10 cennes pour essayer de faire quelque chose qui va quand même plaire à tout le monde. Il ne faut pas que ce soit garroché non plus, il faut que ce soit pensé un peu , a relaté le chef.

Le chef, Émile Gagné, se tourne vers des producteurs locaux. Photo : Radio-Canada / Annie-Claude Brisson

Le casse-tête d'approvisionnement aura néanmoins permis à l'Hopera d'offrir un menu davantage local. Toutefois, les coûts supplémentaires sont absorbés par la microbrasserie.

On va aller contacter une ferme, une fromagerie, parce qu'on le faisait déjà à l'Hopera. Justement, le point positif c'est qu'on va se permettre de mettre en valeur des produits québécois, mais encore plus que ce qu'on faisait avant. Oui, ça va coûter plus cher. Est-ce qu'on peut faire payer plus cher aux clients? Non. On va le prendre de notre poche. On veut évidemment que le client ait une bonne soirée, qu'il soit content d'être venu , a expliqué Vlad Antonov.

Les burgers de l'Hopera ne peuvent être servis, cette semaine, en raison d’un manque de pain et de boeuf. Photo : Radio-Canada / Annie-Claude Brisson

Les problèmes d'approvisionnement devraient perdurer encore plusieurs mois. Des items convoités par l'Hopera seront, à nouveau, disponibles en novembre.

Selon un reportage d'Annie-Claude Brisson