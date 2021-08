Les candidats dans Abitibi-Témiscamingue et Abitibi-Baie-James-Nunavik-Eeyou

Pour le moment, six candidats ont confirmé leur candidature dans les deux circonscriptions fédérales de l’Abitibi-Témiscamingue et du Nord-du-Québec.

Les deux députés du Bloc Québécois (BQ) de la région tenteront de remporter un deuxième mandat de suite alors que le premier ministre Justin Trudeau vient de lancer une campagne électorale de 36 jours au pays.

Abitibi-Baies-James-Nunavik-Eeyou

La course est lancée dans Abitibi-Baie-James-Nunavik-Eeyou, l’une des plus grandes circonscriptions du pays, qui regroupe entre autres les villes de Val-d’Or et Senneterre, les municipalités de la Jamésie, ainsi que plusieurs communautés anichinabées, cries et inuits.

La députée du Bloc Québécois Sylvie Bérubé, qui l’avait emporté par 2500 voix sur sa rivale libérale en octobre 2019, tentera de conserver son siège.

Sylvie Bérubé, Bloc québécois Photo : Bloc québécois

Une nouvelle porte-couleur du Parti libéral du Canada (PLC) se lance dans la course : Lise Kistabish, l’ancienne directrice générale de la communauté de Pikogan, tentera de se faire élire.

Lise Kistabish, Parti libéral du Canada Photo : Jenny-Lee Larivière

Le candidat du Parti conservateur du Canada (PCC) est connu depuis plusieurs semaines et a multiplié les visites du territoire au cours de l’été. Il s’agit du Valdorien Steve Corriveau.

Steve Corriveau, Parti conservateur du Canada Photo : Radio-Canada / Marc-André Landry

Un jeune homme de 18 ans de Chibougamau complète le portrait de la circonscription pour le moment. Didier Pilon sera candidat pour le Parti vert du Canada (PVC).

Didier Pilon, Parti vert du Canada Photo : Gracieuseté

Joint par courriel, le Nouveau parti démocratique (NPD) a indiqué qu’un candidat serait annoncé sous peu.

Abitibi-Témiscamingue

Dans Abitibi-Témiscamingue, seuls deux candidats sont connus en cette première journée de campagne.

Le député sortant Sébastien Lemire du Bloc Québécois a confirmé son intention de briguer un deuxième mandat.

Sébastien Lemire, Bloc québécois Photo : Bloc québécois

Le père de famille de 36 ans a succédé à la néo-démocrate Christine Moore en 2019, avec plus de 45 % des voix.

Le libéral William Legault-Lacasse, originaire de La Sarre, lui fera face.

William Legault-Lacasse, Parti libéral du Canada Photo : Gracieuseté

Celui qui sera assermenté comme avocat dans quelques jours en sera à sa première campagne électorale. Il a travaillé aux côtés de la ministre Diane Lebouthillier au cours des dernières années.

Le Parti conservateur, le NPD et le Parti vert n’ont toujours pas annoncé de candidats dans Abitibi-Témiscamingue.