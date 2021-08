L’Université de Windsor rend la vaccination obligatoire sur son campus

L’Université de Windsor étend son mandat de vaccination contre la COVID-19 pour la rentrée. Il inclut maintenant tous les étudiants, les employés et les membres du corps professoral sur le campus.

Au moins une première dose de vaccin sera requise d'ici le 1er septembre 2021 et une deuxième d'ici le 1er octobre 2021, a précisé l’Université dans un communiqué vendredi.

C’est un revirement pour l’Université de Windsor qui avait annoncé la veille dans une déclaration que seuls ses athlètes et ses étudiants en thérapie sportive seraient soumis à la vaccination obligatoire d’ici la reprise des cours en présentiel.

Les personnes qui ne peuvent pas se faire vacciner pour des raisons médicales ou des motifs protégés par le Code des droits de la personne de l'Ontario pourront demander une exemption. Elles seront toutefois soumises à des tests de dépistage régulier.

Toutes les personnes qui fréquentent le campus devront aussi déclarer leur statut vaccinal pour la COVID-19.

Nous avons la responsabilité d'encourager la vaccination, non seulement pour la promotion d'un environnement sain sur le campus, mais aussi parce que nous sommes un partenaire de la communauté de Windsor-Essex et nous soutenons une meilleure protection de la santé publique , a déclaré le Dr Robert Gordon, président et vice-chancelier de l'Université de Windsor.

L'Université de Windsor emboîte ainsi le pas à plusieurs autres établissements postsecondaires de l’Ontario qui ont déclaré cette semaine exiger la vaccination obligatoire sur leurs campus respectifs.

Les étudiants et les employés de l’Université de Windsor auront accès à un centre de vaccination mobile sur le campus le 10 septembre. Le centre sera aussi ouvert à tous les membres de la communauté.