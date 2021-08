Passeport vaccinal : des bars craignent la réaction des clients

Perte de clients, perte de revenus, difficulté à retenir de la main-d'œuvre, crainte de réactions belliqueuses des personnes refusées à l'entrée : les inquiétudes et les questions sont nombreuses chez les tenanciers de bars à l'approche de l'implantation du passeport vaccinal au Québec, prévue le 1er septembre.

Jean-François Fortin est propriétaire du bar La Rochelaine, un bar de quartier de l'arrondissement Beauport à Québec.

L'homme n'est pas particulièrement favorable au passeport vaccinal, qui sera exigé pour les activités non essentielles et remis uniquement aux personnes ayant reçu deux doses de vaccin contre la COVID-19.

Je ne suis pas nécessairement d'accord, mais si c'est la condition pour rester ouvert. [...] La COVID est là, et on ne veut pas fermer. Je préfère essayer de m'ajuster avant de fermer , dit-il en entrevue à Radio-Canada.

Jean-François Fortin préfère s'adapter, mais ne cache pas son inquiétude quant au passeport vaccinal. Photo : Radio-Canada

Pour lui, une nouvelle fermeture des établissements comme le sien ferait très mal à l'industrie. On recommence tout le temps à zéro. Lui-même ne sait pas s'il poursuivrait l'aventure dans le contexte, soulignant avoir subi de nombreux contrecoups au cours des derniers mois de pandémie.

Si on referme, je pense qu'on est fait. Je vends tout puis je prends ma retraite. [...] Ce n'est plus le fun être en affaires. Une citation de :Jean-François Fortin, propriétaire du bar La Rochelaine

Ses inquiétudes sont nombreuses. Il craint de perdre une partie de sa clientèle qui n'est pas vaccinée adéquatement, ou encore de perdre des employés, déjà rares, si la gestion devient trop complexe.

M. Fortin soutient également que ce sont des jeunes femmes qui travaillent généralement derrière le bar de son établissement.

Elles ne vont pas commencer à jouer à la police , prévient-il, si des clients refusés à l'entrée ne sont pas commodes. Quand on va refuser quelqu'un à la porte qui vient ici depuis plusieurs années, j'ai peur de sa réaction aussi , confie le propriétaire.

Pas à l'aise

Dans le quartier Les Saules, Pierre Cuerrier, propriétaire du bar Stanley, n'est pas convaincu que les sacrifices demandés par le gouvernement vont permettre de rester ouvert lors d'une éventuelle quatrième vague du virus.

J'ai vraiment peur que le gouvernement décide de fermer pareil , admet-il. Il craint que si le variant Delta ne se multiplie cet automne, les bars puissent à nouveau écoper à l'approche de la période des partys de Noël, généralement profitables aux établissements licenciés.

Pierre Cuerrier n'est pas à l'aise avec l'idée de refuser des clients en raison de leur choix de se faire vacciner ou non. Photo : Radio-Canada

Opposé au passeport sanitaire, M. Cuerrier est d'avis qu'il faut laisser la liberté aux clients de choisir ou non de se faire vacciner, d'autant plus que plusieurs règles sanitaires sont déjà en place dans les bars et les restaurants. Il n'est pas à l'aise avec la contrainte de refuser du monde .

Il s'inquiète lui aussi de perdre une partie de son chiffre d'affaires, qu'il entrevoit déjà autour de 20 % dès l'implantation du passeport vaccinal. Est-ce qu'il va y avoir de faux passeports? Est-ce qu'on va refermer pareil? Je ne suis pas convaincu , assure-t-il.

Et si les gens étaient rassurés?

Alain Slythe, propriétaire du bar Le Bal du lézard, dans Limoilou, propose une autre théorie. Peut-être qu'on va en gagner [des clients]. Il y a peut-être des gens qui ont peur et ça va les rassurer , lance-t-il, accoudé à son bar de la 3e Avenue.

S'il admet que la gestion qu'implique le passeport vaccinal risque de s'avérer compliquée, il est sincèrement pour ça . Je pense qu'on est rendu là , affirme-t-il avec aplomb.

Pour lui, après des mois de pandémie, de confinements et de fermetures, la population vaccinée a le droit de fêter et l'industrie le besoin de souffler. Par contre c'est évident que ça va être difficile à gérer.

Alain Slythe, propriétaire du bar Le Bal du Lézard, est favorable au passeport sanitaire et fait confiance à la bonne foi de la clientèle. Photo : Radio-Canada

Il rappelle que le temps a fait son œuvre au sujet des masques, imposés l'été dernier. Si la mesure sanitaire avait soulevé un tollé, il estime que les gens sont généralement compréhensifs et s'habituent rapidement. Sur l'importance d'être vacciné, donc de se soumettre à la mesure du passeport vaccinal, je pense que les gens commencent à comprendre , ajoute Alain Slythe.

Sur la rentabilité, il mentionne que son bar roule actuellement à 50 % de sa capacité en raison des mesures déjà en place. Il aime encore mieux l'imposition du passeport vaccinal que de fermer. Sa principale crainte repose encore et toujours sur la gestion. S'il doit engager un employé pour encadrer la vérification du passeport, les profits en seront inévitablement affectés.

Le gouvernement pressé de clarifier

Devant les nombreuses questions posées par ses membres, la Corporation des propriétaires de bars, brasseries et tavernes du Québec a communiqué avec le gouvernement, vendredi, le pressant de donner des détails sur l'implantation du passeport vaccinal.

Son PDG, Renaud Poulin, convient que plusieurs tenanciers réagissent fortement à cette nouvelle mesure annoncée par le Québec. Peut-être qu'une fois que le gouvernement aura expliqué tout ça, les tensions vont baisser , pense-t-il.

Il faut présenter les règles le plus vite possible parce que c'est difficile pour les propriétaires. Une citation de :Renaud Poulin, PDG, Corporation des propriétaires de bars, brasseries et tavernes du Québec

M. Poulin est lui aussi d'avis qu'une nouvelle fermeture ferait très mal. Sur le chiffre d'affaires, il croit que les bars ayant une clientèle plus jeune, parfois moins vaccinée, risquent de subir davantage des contrecoups.

Actuellement, 74,5 % de la population québécoise a reçu une dose de vaccin, alors que 64,4 % est pleinement vaccinée.

Le gouvernement cible toujours 75 % de couverture vaccinale adéquate, soit deux doses, avant la fin de l'été.