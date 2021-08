Le Cégep est fin prêt à recevoir ses premiers étudiants-athlètes en sports électroniques

Ces ordinateurs-là, ce sont vraiment les Ferrari de l’ordinateur , explique l’entraîneur-chef Gabriel Arseneault au cours de la visite du tout nouveau local de sports électroniques du campus de Rouyn-Noranda, aménagé au cours de l’été.

Un PC comme ça, ça coûte entre 4000 et 5000 dollars et on a 12 ordinateurs comme ceux-là, alors c’est un gros investissement. Bientôt, on va avoir nos chaises de gaming, on va avoir le logo des Gaillards sur le mur, décrit-il. On est encore au tout début du processus, au cours des années, le local et le cours vont évoluer.

Gabriel Arseneault est impatient de commencer la session. Photo : Radio-Canada / Mélanie Picard

Il croit que la venue du sport électronique au Cégep aidera à motiver certains étudiants.

Quand j’étais jeune, quand j’avais leur âge, c’était mon rêve, je voulais qu’il y ait un programme comme ça! Une citation de :Gabriel Arseneault

La Ligue collégiale de sports électroniques (LCSE) a été lancée en 2017 et compte maintenant une vingtaine d’équipes.

Un local de sports électroniques a été aménagé au campus de Rouyn-Noranda. Photo : Radio-Canada / Mélanie Picard

Les joueurs de sports électroniques, comme dans tous les autres sports, auront plusieurs entraînements par semaine où ils pourront peaufiner leurs aptitudes au jeu et leurs stratégies, mais lors desquels il sera aussi question d’activité physique et de nutrition par exemple.