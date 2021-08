Les travailleurs, les enfants et les familles de la Saskatchewan sortent grands gagnants de l'entente bilatérale entre les gouvernements provincial et fédéral sur les garderies à 10 dollars , selon des groupes de défense de services de garde.

Les défenseurs des droits de l'enfant remportent une victoire importante avec un tour du chapeau pour les services de garde en Saskatchewan. Une citation de :Sue Delanoy, présidente de la coalition Child Care Now Saskatchewan

Cette entente fournira un cadre solide pour la mise en place d'un système public de garde d'enfants véritablement universel, un système de programmes et de services de haute qualité, et un système qui améliorera ce que nous avons déjà , a-t-elle ajouté.

L'entente intervenue entre Ottawa et la Saskatchewan assure que les frais de garde seront réduits de 50 % d’ici la fin de 2022 et qu'une place en garderie coûtera 10 $ par jour au plus tard à la fin de 2025 ou au début de 2026.

Une victoire pour les familles

La signature d’une entente fédérale-provinciale sur les places en garderie à 10 dollars en Saskatchewan est une victoire pour les familles de la province, affirme la présidente de la Fédération du travail de la Saskatchewan (SFL), Lori Johb.

Elle a salué le travail de nombreuses femmes qui ont mis la pression sur le gouvernement pour obtenir des services de garde abordables et accessibles.

L'annonce, aujourd'hui, d'un programme de services d'apprentissage et de garde à 10 $ par jour d'ici 2025-26 fera une énorme différence dans la vie des familles de travailleurs de la province, permettra aux mères de retourner au travail et stimulera l'économie de la province , a-t-elle déclaré dans un communiqué.

Selon la SFLFédération des travailleurs de la Saskatchewan , cette entente va permettre de créer 28 000 nouvelles places en service d’apprentissage et de garde.

La SFL Fédération du travail de la Saskatchewan se donne également le mandat de surveiller la création d’emplois dans le secteur des services de garde et d’améliorer les conditions de travail et les salaires des employés .

Le YMCA de Regina applaudit aussi l’entente sur les garderies. Selon l’organisme, le YMCA est le plus grand fournisseur de services de garde d'enfants agréé en Saskatchewan.

La formation des éducateurs et la rémunération de ceux-ci sont essentielles pour que les programmes de garde d'enfants puissent se développer tout en restant de haute qualité , a affirmé le président-directeur général du YMCA de Regina, Steve Compton.

Au total, Ottawa investit 1,1 milliard de dollars dans le système de garde d’enfants de la Saskatchewan.