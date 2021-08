19 nouveaux cas de COVID-19 au Nouveau-Brunswick

La santé publique indique que la grappe de cas dans la région de Moncton a entraîné de nouveaux cas dans les régions de Bathurst, de Saint-Jean et de Miramichi. Elle ne précise toutefois pas combien de nouveaux cas sont liés à cette grappe.

Voici où se trouvent les 19 cas signalés vendredi :

10 nouveaux cas dans la région de Moncton ;

3 nouveaux cas dans la région de Saint-Jean ;

2 nouveaux cas dans la région de Fredericton ;

2 nouveaux cas dans la région de Campbellton ;

2 nouveaux cas dans la région de Bathurst.

Personne n’est actuellement hospitalisé au Nouveau-Brunswick en raison de la COVID-19.

Possible exposition au CHU Dumont

Le Réseau de santé Vitalité annonce, vendredi après-midi, que les visites sont temporairement interdites à l’unité de psychiatrie du CHU Dr.-Georges-L.Dumont, à Moncton.

Cette décision est attribuable à une possible exposition à la COVID-19 au sein de l’unité.

Vitalité précise que les employés et les patients de cette unité subiront des tests de dépistage de la COVID-19. La santé publique procède au traçage des contacts et le personnel de l’unité désinfecte les lieux.

L’interdiction de visite demeurera en vigueur jusqu’à nouvel ordre.

7 Néo-Brunswickois sur 10 pleinement vaccinés

À ce jour, 70,9 % des gens du Nouveau-Brunswick âgés de 12 ans et plus sont pleinement vaccinés, et 83,2 % ont reçu leur première dose d’un vaccin contre la COVID-19.

La santé publique demande aux personnes qui n’ont pas encore reçu leur première ou leur deuxième dose de se présenter à une clinique sans rendez-vous  (Nouvelle fenêtre) , ou de fixer un rendez-vous par l’entremise d’une pharmacie participante  (Nouvelle fenêtre) ou d’une clinique organisée par le Réseau de santé Vitalité ou le Réseau de santé Horizon  (Nouvelle fenêtre) dès que possible.