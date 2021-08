Le maire de Lebel-sur-Quévillon ne sollicitera pas un autre mandat en novembre

Alain Poirier a été maire de Lebel-sur-Quévillon pendant 8 ans et conseiller municipal pendant 4 ans.

Moi j’ai décidé et le conseil au complet d’ailleurs, on a décidé de ne pas se représenter. On va laisser la chance à d'autres citoyens de prendre la relève et de continuer à développer notre ville , a-t-il précisé en entrevue à Région zéro 8.

Lebel-sur-Quévillon voit passer des centaines de travailleurs et redouble d'efforts pour que le développement économique fasse profiter la ville.

Au cours de ses mandats, Alain Poirier a participé activement au développement économique de Lebel-sur-Quévillon, notamment par la relance de l'usine par Nordic Kraft.