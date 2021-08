Hausse importante des cas de COVID-19 à Windsor-Essex

Ramsey D'Souza, responsable de l'épidémiologie au WECHU, a déclaré lors du bilan quotidien de vendredi que la moyenne hebdomadaire des cas était 3,5 fois plus élevée que la semaine précédente. Au cours des sept derniers jours, les cas ont augmenté en moyenne de 23,4 par jour.

À l'échelle de la province, Windsor-Essex a le deuxième taux de positivité le plus élevé cette semaine, derrière Grey Bruce.

La région compte actuellement 193 cas actifs, dont 81 sont identifiés comme des variants préoccupants.

Quatre personnes sont hospitalisées, soit une augmentation de trois personnes en une journée.

Parmi les 45 nouveaux cas, 14 ont été acquis par des contacts proches de cas confirmés, 13

proviennent de la communauté, un est lié à un voyage et 17 cas font encore l’objet d’une enquête.

Selon M. D'Souza, c'est chez les moins de 18 ans et les personnes âgées de 18 à 34 ans que le nombre de cas a le plus augmenté.

Plus de 77 % des résidents admissibles de Windsor-Essex ont reçu au moins une dose du vaccin anti COVID-19 et un peu plus de 69 % des résidents admissibles ont reçu deux doses.

Chatham-Kent et Sarnia-Lambton

Chatham-Kent signale une augmentation de huit nouveaux cas de COVID-19, dont seulement sept sont considérés comme actifs.

76 % des résidents de 12 ans et plus ont reçu au moins une dose de vaccin COVID-19 et 68 % ont reçu leurs deux doses.

Dans le comté de Sarnia-Lambton, deux cas supplémentaires ont été signalés, ce qui porte à sept le nombre total de cas actifs.

Actuellement, 76 % des adultes ont reçu au moins une dose de vaccin, tandis que près de 70 % sont entièrement vaccinés.