Non, le gagnant de la loterie vaccinale ne travaille pas avec la sœur de François Legault

C’est faux. Ce n’est pas la sœur de M. Legault , confirme par courriel l’attaché de presse du premier ministre, Ewan Sauves.

Depuis jeudi, des publications partagées plusieurs centaines de fois sur les réseaux sociaux relaient cette fausse information. L’une d’entre elles a recueilli plus de 2100 mentions J’aime sur Instagram en moins de 24 heures, provoquant l’indignation de nombreux de ses abonnés.

Le gagnant du premier gros lot de la loterie vaccinale, Me Jean-Gabriel Mercier-Rancourt, est un associé du cabinet Rancourt Legault Joncas, à Salaberry-de-Valleyfield. Des internautes ont remarqué que sa collègue Marie Legault avait le même nom de famille que le premier ministre et une chevelure semblable à celle de sa sœur, et ont conclu que les deux avaient un lien de parenté. Or, aucune des sœurs de François Legault ne se nomme Marie.

J’en ai pris connaissance depuis hier à plusieurs reprises. Je déplore cette situation-là parce que c’est totalement faux. C’est un concours qui, je pense, a été très clair avec des règles bien strictes. Ni moi ni mon associée n’avons un lien avec le premier ministre ou sa famille , s’est désolé Me Jean-Gabriel Mercier-Rancourt en entrevue téléphonique.

Me Marie Legault n’a pu être jointe parce qu’elle est en vacances.

Jean-Gabriel Mercier-Rancourt a remporté un lot de 150 000 $. Photo : Santé Quebec

Un don à la CAQ

Plusieurs des publications à ce sujet soutiennent également que le concours Gagner à être vacciné est corrompu parce que Me Mercier-Rancourt a fait un don de 200 $ à la CAQCoalition avenir Québec en 2018, une information publiquement disponible sur le site du DGEQDirecteur général des élections du Québec .

J’ai fait un don comme n’importe quel citoyen peut faire et j’ai respecté toutes les règles applicables , a réagi le principal intéressé.

Le candidat de la CAQ à l’époque dans le comté de Beauharnois, M. Reid, c’est un individu que je connais depuis de nombreuses années. J’ai décidé de faire un don à sa campagne, et c’est le seul don que j’ai fait. Ça n’a évidemment aucun lien avec ni la loterie vaccinale ni le fait que j’ai gagné cette loterie-là.

Les règles de la loterie vaccinale peuvent être consultées sur le site web du gouvernement du Québec  (Nouvelle fenêtre) .