Aucun des patients aux soins intensifs à Montréal et Laval n'est adéquatement vacciné

Sur les 11 patients actuellement aux soins intensifs à cause de la COVID-19 dans les hôpitaux de Montréal et de Laval, aucun n'est adéquatement vacciné, soit deux doses, indiquent les établissements de santé. La statistique rappelle l'importance de la vaccination pour prévenir les formes graves de la maladie.

À l'échelle du Québec, la plus récente donnée date de la semaine dernière. En date du 7 août, 80 % des Québécois hospitalisés pour la COVID-19 la semaine dernière n'avaient reçu aucune dose du vaccin ou bien une dose depuis moins de 14 jours.

Les directions de santé publique de Laval et Montréal sont préoccupées par l'augmentation du nombre de cas de COVID-19. Nous serions dans la zone rouge si les zones étaient encore utilisées , a prévenu le directeur de la santé publique de Laval, Jean-Pierre Trépanier.

On ne va pas dans la bonne direction , a prévenu, jeudi, le chef médical à la santé publique de Montréal, David Kaiser. Le tiers des Montréalais de 12-17 ans n'ont pas reçu leur première dose du vaccin et six adolescents sur dix n'ont pas leur deuxième dose.

Au cours des sept derniers jours, sur le territoire de la Mauricie et du Centre-du-Québec, 95 % des personnes qui ont contracté la COVID-19 n'étaient pas adéquatement vaccinées, indique le CIUSSSCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux .

À l'Hôpital du Sacré-Cœur, de Montréal, les médecins constatent les conséquences alors que des familles entières ont décidé de se réunir sans que personne soit vacciné. La plupart, ils le regrettent , après leur séjour à l'hôpital, explique le pneumologue Patrick Bellemare, en entrevue à Tout un matin.

De constater que des gens sont encore déconnectés de la réalité et croient que ce virus est le fruit d'une conspiration, ça dépasse l'entendement. Une citation de :Dr Patrick Bellemare, pneumologue à l'Hôpital du Sacré-Cœur, en entrevue à l'émission Tout un matin.

Les directions de santé publique exhortent la population à aller se faire vacciner afin d'éviter d'engorger de nouveau les hôpitaux, alors que le personnel soignant n'a pas eu de réel répit depuis le début de la pandémie.

Il sera difficile pour les personnes non vaccinées d'éviter le variant Delta, avertissent les experts en santé publique.

Le gouvernement fédéral a annoncé vendredi l'imposition de la vaccination obligatoire à tous les fonctionnaires fédéraux.