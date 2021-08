Marjolaine Étienne est candidate pour le Parti libéral dans Lac-Saint-Jean

La nouvelle a été annoncée dans un premier temps sur les ondes de la radio communautaire de Mashteuiatsh. L'Association libérale fédérale de Lac-Saint-Jean l’a ensuite confirmée dans un communiqué de presse.

Rappelons qu’en décembre 2020, Marjolaine Étienne a hérité d’un mandat au sein de l’Organisation des Nations Unies. Elle a été nommée par le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, comme conseillère pour le Fonds de contribution volontaire des peuples autochtones.

Elle a également eu une carrière politique au sein du conseil de bande de Mashteuiatsh.

J’ai fait le choix d’être membre du Parti libéral du Canada parce que les valeurs du parti me rejoignent. Le développement économique régional et la poursuite de la réconciliation avec les peuples autochtones, pour ne nommer que ceux-là, font partie de mes valeurs profondes. De plus, le gouvernement libéral a tout fait pour soutenir la population canadienne pendant la crise mondiale que nous traversons et j’ai constaté à quel point cela était important dans la région , a écrit Mme Étienne.

J’ai bien hâte de rencontrer la population dans leurs milieux [sic] afin de l’entendre, et ce, tout en respectant les mesures sanitaires. Durant ce travail de terrain, je vais rencontrer les chefs d'entreprises, les représentants syndicaux, les élus locaux, les représentants des organisations communautaires ainsi que les gens de notre milieu , a également commenté la candidate libérale.

Stéphane Bégin, ancien journaliste au journal Le Quotidien, espère briguer les suffrages pour le Parti libéral du Canada dans la circonscription de Jonquière. Toutefois, sa candidature n’a pas encore été confirmée par le PLC.

Dans Lac-Saint-Jean, Marjolaine Étienne affrontera le député bloquiste Alexis Brunelle-Duceppe ainsi que le candidat néo-démocrate, Mathieu Chambers.