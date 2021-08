Feux de forêt : inquiétudes de la communauté algérienne de l’Ontario

Kahina Chabane, résidente de Mississauga, a grandi en Kabylie, la région principalement touchée par les incendies. Elle s'inquiète que les feux ne puissent être éteints. C’est en Kabylie qu’il y a eu des morts, des gens qui ont tout perdu . Plus de 70 décès ont été recensés par le gouvernement et d’autres manquent encore à l’appel.

Mme Chabane garde tant bien que mal le contact avec sa famille dont plusieurs membres ont dû abandonner leur maison pour se réfugier vers d’autres endroits plus sécuritaires dans leur village. Ils m’ont dit qu'on revient de loin. On a cru qu’on allait mourir . Leur situation inquiète au plus haut point la résidente de Mississauga qui a du mal à dormir. J'ai l'impression qu’on vit un cauchemar dont on n’arrive pas à se réveiller .

L’Ontarienne se rappelle la Kabylie d’autrefois, une région montagneuse, entourée par la verdure qui encercle des petits villages agricoles, maintenant ravagée par les flammes. Quand on voit les vidéos, les lives (vidéos en direct), on a vraiment peur .

On n’arrive plus à reconnaître les endroits où nous avons passé toute notre enfance. Une citation de :Kahina Chabane, résidente de Mississauga

La Kabylie, c’est les champs d'oliviers, les figuiers, les chênes, les cerisiers. On a grandi dedans , confie avec nostalgie Idir Mellal, résident de Toronto. Il explique que ces champs sont l’unique source de revenus de centaines de milliers de personnes.

Idir Mellal espère que cette forêt où il a pris une photo en 2019, avec son cousin qui est un berger, ne sera pas ravagée par les feux qui sont maintenant à quelques kilomètres de l'endroit Photo : Idir Mellal

Avec les feux qui continuent de ravager la végétation et des habitations, M. Mellal affirme que des villages ont déclaré l’état d’alerte parce que l’air est pollué par la fumée. Ils ne peuvent pas respirer. C’est la catastrophe .

Ce n’est pas facile de voir les gens que tu aimes exposer à de tels risques. Une citation de :Idir Mellal, résident de Toronto

M. Mellal raconte en détail les pertes en vies humaines, les enfants dont on ne retrouve plus les parents, l’histoire de ceux qui ont perdu tous leurs biens.

Dans un village, à côté de chez nous, il y a une personne qui a voulu sauver son poulailler, l’économie de toute sa vie, il a péri en essayant .

Miloud Chennoufi, professeur de relations internationales au Collège des Forces canadiennes de Toronto, explique que la situation est très critique. Des incendies de forêt en été, en Algérie, on en a toujours eu. La différence cette année, c’est l’ampleur . Il explique que l’espace consommé par les flammes est beaucoup plus grand. Il ajoute qu’il s’agit d’une véritable catastrophe.

Jamais auparavant, le gouvernement n’eut à déclarer 3 jours de deuil, des pertes matérielles énormes. Vingt-cinq soldats des forces armées algériennes, envoyés en renfort, ont perdu leur vie. Une citation de :Miloud Chennoufi, professeur de relations internationales, Collège des Forces canadiennes de Toronto.

Le professeur d’origine algérienne croit que les changements climatiques ont un impact sur les incendies en Algérie. Il souhaite une action internationale multilatérale pour le climat .

L’Algérie comme tous les pays du monde, doit se rendre compte que les conséquences des dérèglements climatiques sont aujourd’hui palpables et causent de la destruction et la mort , conclut-il.

Collecte de fonds pour soutenir l’Algérie

De son côté, Kahina Chabane ainsi que 25 autres familles d’origine algérienne ont entamé des discussions pour organiser des collectes de fonds entre eux. Ils prévoient d'aider directement une ou plusieurs familles à la fois en leur envoyant de l’argent pour rebâtir leur maison ou relancer leur entreprise ravagée par les flammes.

On cible les personnes que nous connaissons au lieu de collecter des fonds au nom de toute la Kabylie. Ce serait difficile , dit-elle. Un objectif que le groupe souhaite renouveler trimestriellement, raconte-t-elle.

L’association algérienne du Grand Toronto lance aussi un appel aux dons pour aider les secours d'urgence sur le terrain, en Algérie. L’organisme a des personnes-ressources à contacter dans l’est, l’ouest et le centre de Toronto pour la cueillette des dons.