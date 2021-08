Le vaccin contre la COVID-19 sera obligatoire pour tous les fonctionnaires fédéraux

Le ministre des Affaires intergouvernementales Dominic LeBlanc en a fait l'annonce, vendredi, invitant toutes les industries sous réglementation fédérale et sociétés d'État à faire de même.

Étant le plus important employeur au pays, le gouvernement du Canada veut faire sa part pour protéger les fonctionnaires et leur communauté où ils vivent et travaillent , a-t-il déclaré.

Le ministre LeBlanc a assuré qu'Ottawa était à l'écoute des autorités de santé publique, qui continuent de nous dire que les vaccins sont de loin le meilleur moyen de mettre fin à cette pandémie .

Le gouvernement n'a toutefois pas dévoilé comment cette nouvelle exigence sera mise en œuvre. Il en est à étudier la meilleure façon de développer une preuve de vaccination qui devrait être exigée à compter du « début de l'automne », a indiqué le ministre LeBlanc.

Nous collaborons avec [les syndicats] et d’autres partenaires de la famille fédérale pour mettre au point les détails de cette robuste approche fédérale en matière de vaccination. Une citation de :Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales

Un peu plus de 70 % des Canadiens de 12 ans et plus sont considérés pleinement vaccinés.