Réactions plutôt favorables à la vaccination obligatoire des fonctionnaires fédéraux

L’annonce du gouvernement du Canada de rendre la vaccination obligatoire pour les fonctionnaires fédéraux et les employés des industries aériennes, ferroviaires et maritimes d’ici la fin octobre, suscitent des réactions initiales généralement positives, même si d'autres sont plus prudentes.

La présidente de l’Institut professionnel de la fonction publique du Canada (IPFPC), l’un des syndicats représentant les fonctionnaires fédéraux, Deb Daviau, salue tous les efforts visant à augmenter la couverture vaccinale au Canada .

Cela inclut une politique gouvernementale fédérale qui rend les vaccins plus accessibles à nos membres et qui respecte les raisons légitimes pour lesquelles un fonctionnaire ne peut pas être vacciné , indique la présidente, dans une déclaration écrite.

Le président national du syndicat Unifor, Jerry Dias, a lui aussi réagi positivement à la nouvelle.

La décision de Justin Trudeau de rendre la vaccination obligatoire pour le service public fédéral, les voyageurs et employés de l’industrie aérienne et ferroviaire est le leadership qu’il nous faut pour combattre la quatrième vague et nous garder en sécurité , écrit-il sur son compte Twitter.

Réactions positives dans le monde des affaires

La Chambre canadienne de commerce considère que cette annonce d’Ottawa est un important pas vers l’avant dans la lutte contre la 4e vague , peut-on aussi lire sur Twitter.

De son côté, le Conseil canadien des affaires estime que la décision du gouvernement fédéral est absolument la bonne chose à faire .

En tant que plus grand employeur au Canada, le gouvernement fédéral peut et doit donner l’exemple en faisant tout en son pouvoir pour promouvoir la vaccination en milieu de travail , souligne le Conseil, dans un communiqué de presse.

Pour sa part, la compagnie ferroviaire VIA Rail s’est montrée plus prudente dans sa réaction immédiate. Nous prendrons acte de cette annonce et communiquerons plus d'informations sur notre plan dès que possible , souligne l’équipe médiatique la Société d'État, dans un courriel transmis à Radio-Canada.

Les employés de l’industrie ferroviaire canadienne devront être vaccinés d’ici la fin octobre, selon l’annonce du gouvernement vendredi, tout comme les passagers qui effectueront des voyages interprovinciaux en train.

La compagnie aérienne Air Canada accueille favorablement les nouvelles mesures , souligne-t-elle dans un communiqué de presse.

Bien qu'Air Canada attende plus de détails sur l'annonce d'aujourd'hui relativement à la vaccination obligatoire, elle accueille favorablement cette étape dans l'évolution des mesures de protection de la santé et de la sécurité visant le personnel et la clientèle des transporteurs aériens et tous les Canadiens , explique la compagnie.

Le Conseil national des lignes aériennes du Canada, qui représente les transporteurs Air Canada, Air Transat, Jazz Aviation LP et WestJet, dit également accueillir positivement l’annonce sur la vaccination obligatoire des employés de l’industrie aéronautique.

Alors que nous examinons en détail l’annonce d’aujourd’hui pour bien comprendre les obligations imposées au secteur, nous restons engagés à travailler avec le gouvernement fédéral, nos syndicats et groupes d’employés respectifs pour la mise en œuvre de la nouvelle politique , indique le Conseil dans un communiqué de presse.

Nous chercherons également à obtenir des détails et des clarifications supplémentaires auprès du gouvernement concernant les nouvelles exigences en matière de vaccination pour les voyages aériens intérieurs , ajoute-t-il.

Avec les informations de Laurie Trudel