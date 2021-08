Le Bas-Saint-Laurent toujours épargné par la quatrième vague

Le nombre de cas actifs dans la région est en baisse avec seulement neuf personnes toujours infectées. Dans l’ensemble du Québec, 2562 cas sont maintenant considérés actifs, soit une augmentation de plus de 200 cas de COVID-19 par rapport à la veille.

Nombre de cas au Bas-Saint-Laurent : Kamouraska : 677

Rivière-du-Loup : 1356

Témiscouata : 389

Les Basques : 212

Rimouski-Neigette : 830 (+1)

La Mitis : 180

La Matanie : 255

La Matapédia: 89

Indéterminés : 1

Le bilan du Bas-Saint-Laurent est maintenant de 3989 tests positifs à la COVID-19 depuis le début du recensement, en mars 2020. La région ne compte aucune hospitalisation.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

La campagne de vaccination se poursuit. Jusqu’à maintenant, l’opération a permis d’administrer 152 612 premières doses de vaccin, soit 87 % des personnes de 12 ans et plus et 135 833 secondes doses, soit 77% des personnes de 12 ans et plus.

Au cours des dernières 24 heures, 426 nouveaux cas ont été recensés au Québec, selon le ministère de la Santé.