Patients non vaccinés : un médecin de Montréal lance un cri du cœur

Au micro de Tout un matin, le médecin a déclaré vendredi que la plupart des patients traités dans son service ne sont pas vaccinés.

Les derniers exemples malheureux qu’on a, ce sont ces familles entières qui ont choisi de se réunir alors qu’ils avaient décidé de ne pas se faire vacciner pour toute sorte de raisons toutes aussi mauvaises les unes que les autres , a lancé le Dr Bellemare.

La majorité des patients infectés par la COVID-19 qui se retrouvent aux soins intensifs regrettent alors leur refus de la vaccination, raconte le pneumologue. Ces gens qui ont des complications et des difficultés respiratoires constatent de façon très concrète les conséquences sur leur santé de ne pas avoir été vaccinés.

Durant plus d’une année de pratique aux soins intensifs, on a eu l’impression qu’il n’existait qu’une seule maladie. Une citation de :Patrick Bellemare, chef de l'unité de soins intensifs à l'Hôpital du Sacré-Cœur

Depuis l’arrivée de la pandémie, l'Hôpital du Sacré-Cœur à Montréal n’a jamais connu de répit. Il est resté un bruit de fond de COVID aux soins intensifs , témoigne le Dr Bellemare, qui précise que 10 à 15 % des lits aux soins intensifs sont occupés par des malades infectés par le virus.

Les conspirations dénoncées

Face à la réalité qu’il doit gérer quotidiennement, le chef de l'unité de soins intensifs ne peut s’empêcher de décrier l’incroyable stupidité de celles et ceux qui croient encore que la pandémie est une conspiration.

Le médecin dénonce les fausses informations véhiculées dans les médias sociaux. Elles entretiennent, selon lui, l’idée que la COVID-19 est une invention et ses vaccins, inutiles. Ça fait un an et demi qu'on fait ce qu'on a à faire. […] De constater que des gens sont encore déconnectés de la réalité et croient que ce virus est le fruit d'une conspiration, ça dépasse l'entendement , a-t-il dit.

Il se souvient aussi de ces personnes qui s’étaient rassemblées tout en sachant qu’un des leurs était porteur du virus. Ils pensaient qu’au pire ils attraperaient un petit rhume, ce qui n’est pas du tout le cas , a-t-il laissé tomber.

Le Dr Bellemare a notamment été marqué par le cas d'une femme de 42 ans qui s'était fait vacciner en urgence après un contact à risque comme s’il s’agissait de la pilule du lendemain et qui s'est retrouvée sous respirateur avec une forme sévère de la maladie.

Un vaccin inoculé après avoir été contaminé est totalement inefficace! Une citation de :Patrick Bellemare, chef de l'unité de soins intensifs à l'Hôpital du Sacré-Cœur

Le Dr Bellemare ajoute que certaines personnes inspirent cependant plus de sympathie que d'autres. C’est le cas, par exemple, des gens qui ont une peur très concrète de la morbidité associée au vaccin , notamment en raison de la médiatisation des effets secondaires possibles du vaccin d’AstraZeneca.

Mais, tout compte fait, ce vaccin aura été moins mauvais que d’autres vaccins utilisés de façon régulière dans l’histoire.

Un personnel hospitalier épuisé

Le médecin a remarqué l’arrivée de patients plus jeunes qui sont davantage malades et qui restent aux soins intensifs plus longtemps. Ce sont les conséquences de l’effort vaccinal dans lequel la population plus âgée a déjà été largement vaccinée, explique-t-il. On reçoit aujourd’hui des patients de tous âges avec une marge critique qui se situe aux alentours de 40-45 ans.

Après plus d’un an de combat aux urgences, le personnel hospitalier est aujourd’hui épuisé, souligne le médecin. On a affaire dans le réseau à des troupes qui sont fatiguées de la COVID-19. On ne peut pas remplacer le personnel en soin critique comme ça du jour au lendemain.

Même si la pandémie n’a pas encore dit son dernier mot, le Dr Bellemare croit que les hôpitaux ne peuvent plus se permettre d’occulter d’autres phénomènes sérieux.