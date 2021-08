Tours de refroidissement : l'absence d’un registre est attribuée à la pandémie

La santé publique a signalé jeudi un nouveau cas de légionellose à Moncton, pour un total de sept cas à l’heure actuelle.

L’enquête visant à déterminer la source de cette contamination porte notamment sur les tours de refroidissement.

À la suite de l’éclosion de légionellose à Moncton en 2019, la santé publique a recommandé la création d’un registre des appareils dans lesquels la bactérie responsable de cette maladie est susceptible de se développer. Ce registre brille toujours par son absence.

La Dre Russell explique que la lutte contre la pandémie de COVID-19 a pris le dessus sur bien des priorités, mais la lutte contre la légionellose est tout de même considérée comme très, très importante .

Elle félicite d’ailleurs l’équipe régionale de la santé publique, dont le médecin hygiéniste Yves Léger, pour le travail effectué lors de l’éclosion de 2019 afin de déterminer les endroits où effectuer des tests.

Le producteur de cannabis Organigram a reconnu en 2020 que les tours de refroidissement de son usine à Moncton étaient à l’origine de l’éclosion de légionellose en 2019.

Des tours de refroidissement dans l’ouest de la ville font l’objet de tests ces jours-ci, indique la santé publique. Cette dernière s’attend à recevoir lundi les résultats préliminaires des tests.

La légionellose

La légionellose est une maladie causée par une bactérie appelée Legionella, explique le gouvernement provincial dans un communiqué.

Cette bactérie est présente naturellement partout dans le monde. Elle peut être présente dans les sources d’eau naturelles (comme les étangs, les lacs et les ruisseaux) et dans les réseaux d’eau artificiels (comme les climatiseurs, les tours de refroidissement, les baignoires à remous, les spas et les fontaines décoratives).

Les gens ne contractent pas cette maladie en buvant de l’eau. Elle ne se propage pas d’une personne à l’autre non plus. Les gens contractent la légionellose en respirant de fines gouttelettes d'eau contaminée.

Étant donné que les appareils de climatisation dans les logements et les véhicules n’utilisent pas d’eau pour refroidir la température, il n’y a aucun risque d’y trouver la bactérie, selon les autorités.

La santé publique recommande aux personnes qui présenteraient des symptômes semblables à ceux de la pneumonie ou des symptômes respiratoires, comme de la fièvre, des frissons, une toux, un essoufflement, des douleurs musculaires et des maux de tête, de consulter rapidement un médecin ou de composer le 811.