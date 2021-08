Un financement pour remédier à la pénurie de travailleurs en construction

Un investissement de plus d’un million de dollars a été annoncé vendredi. L’argent sera investi dans deux projets visant à offrir une formation gratuite dans le secteur de la construction à 645 résidents du Nord de l’Ontario , annonce le gouvernement dans un communiqué de presse.

La priorité est accordée aux membres des collectivités autochtones et des Premières Nations vivant en région éloignée.

Notre objectif est de former et de connecter les [chômeurs] ou ceux qui veulent davantage de formation avec les emplois qui sont en demande aujourd’hui. Une citation de :Monte McNaughton, ministre du Travail

Ce financement s’inscrit dans le cadre du Fonds pour le développement des compétences de 115 millions de dollars, qui fait face aux défis liés à l’embauche, à la formation et à la rétention des travailleurs pendant la pandémie de la COVID-19.

NORCAT bénéficiera de 582 000 $ pour offrir à 20 personnes une formation de cinq à six semaines à ses sites d’exploitation forestière et minière à Thunder Bay. Le transport et l’hébergement sont aussi gratuits et le programme sera offert du 13 septembre au 3 décembre 2021.

Le ministre du Travail, Monte McNaughton, est allé à la rencontre des employés de NORCAT qui recevront une formation. Photo : Radio-Canada / Ezra Belotte-Cousineau

La section locale 1687 de la Fraternité internationale des ouvriers en électricité (FIOE 1687), quant à elle, recevra 467 500 $ pour développer un centre de formation virtuel qui formera 625 ouvriers en électricité. Le programme commencera le 1er novembre 2021.

Le manque de travailleurs en construction s’est d’ailleurs accentué depuis l’année dernière. Au premier trimestre de 2021, le secteur de la construction de l’Ontario comptait 13 380 postes vacants, tandis qu'il en comptait 11 075 à celui de 2020.