Didier Pilon sera candidat du Parti vert du Canada dans Abitibi-Baie-James-Nunavik-Eeyou

Étudiant en sciences humaines au Cégep de Chibougamau, Didier Pilon veut mettre de l’avant les enjeux environnementaux et de justice sociale au cours de la campagne qui devrait être déclenchée dimanche.

À travers mes recherches, j’ai été séduit par l’idéologie du Parti vert, qui met la planète et le peuple devant les multinationales et les profits, explique-t-il. Je suis sensibilisé aux questions environnementales depuis que je suis très jeune, mais j’ai découvert la politique plus tard et c’est devenu ma passion. Je veux me battre pour les intérêts des gens et de la planète. C’est ce qui me pousse à me lever chaque matin.

Le candidat du Parti vert entend principalement mener sa campagne via les réseaux sociaux. Il espère notamment combattre le cynisme présent chez beaucoup d’électeurs et les inciter à voter.

Les réseaux sociaux vont me permettre de rejoindre un grand nombre de gens rapidement tout en limitant les contacts physiques en temps de pandémie, note-t-il. Je vois la campagne comme une opportunité de faire connaître le Parti vert et montrer aux gens qu’il y a encore du bon monde qui s’implique en politique. Il faut les inspirer et regagner leur confiance.

Didier Pilon devient le 4e candidat officiel dans Abitibi-Baie-James-Nunavik-Eeyou, après Sylvie Bérubé (Bloc Québécois), Steve Corriveau (Parti conservateur) et Lise Kistabish (Parti libéral).

Lors de l’élection de 2019, le Parti vert avait obtenu 3,5% des votes dans ce comté.