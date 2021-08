Recours collectif attesté contre Uber sur la reconnaissance du statut d'employé

La Cour supérieure de justice de l'Ontario autorise l'attestation d'un recours collectif contre Uber Technologies, Inc. qui laisse entrevoir une lutte entre la compagnie et certains de ses chauffeurs et ses messagers au Canada. Les plaignants veulent être reconnus comme des employés.

Le recours collectif inscrit au nom de David Heller a été accepté par le juge Justin Paul Perell, dont la décision a été rendue publique tard le 12 août dernier. La demande d'attestation d'une firme d'avocats de Toronto avait été entendue en 2017.

La défense des plaignants soutient que les conducteurs d'Uber devraient être payés au salaire minimum et obtenir des congés payés et d'autres avantages, parce que le travail répond aux critères de la Loi sur les normes d'emploi de l'Ontario.

David Heller, que l'on voit ici dans une manifestation contre Uber en 2017 à Toronto, est celui qui est à l'origine du recours collectif contre la compagnie. Photo : Radio-Canada / CBC

Uber exerce un contrôle total sur ses conducteurs et messagers pour tout ce qui touche leur période de travail, leur façon de travailler, leur salaire , explique l'avocate Samara Belitzky.

Il existe de nombreux exemples de la façon dont Uber pratique un tel contrôle, et pourtant ses conducteurs n'ont aucune protection ni aucun des avantages que les employés possèdent en général dans les mêmes circonstances face à leur employeur. Une citation de :Samara Belitzky, avocate de David Heller

Uber refuse depuis longtemps de reconnaître les messagers et les conducteurs qui utilisent son application comme des employés, mais les reconnaît plutôt comme des travailleurs contractuels indépendants, parce qu'ils ont la flexibilité, selon elle, de conduire et de livrer des colis autant de fois qu'ils le désirent.

Uber lutte contre la cause Heller depuis que l'affaire a été déposée devant les tribunaux il y a cinq ans.

L'entreprise Uber est basée à San Francisco en Californie. Photo : Charles Contant / RC

Elle avait réussi à mettre l'affaire de côté en 2018, lorsque tous les recours auxquels elle faisait face devaient être soumis à une médiation aux Pays-Bas, où la compagnie était incorporée à une certaine période.

Les services de messagerie et de livraison de nourriture d'Uber ont depuis été transférés des Pays-Bas au Canada, où la compagnie perçoit depuis juillet des taxes qu'elle remet au gouvernement.

En 2019, la Cour d'appel de l'Ontario a cassé la mise de côté des procédures judiciaires que la compagnie Uber avait obtenue, ce qui avait forcé l'entreprise à interjeter appel quelques mois plus tard devant la Cour suprême du Canada, mais sans succès.

La portée d'un recours collectif

L'attestation du 12 août 2021 permet au recours collectif de comparaître de nouveau devant des tribunaux canadiens, bien que l'entreprise Uber pourrait en appeler de la décision du juge Perell en s'appuyant sur d'autres arguments.

Dans une déclaration écrite, Uber affirme qu'elle compte d'abord étudier attentivement le jugement dans les prochains jours avant de se prononcer sur la marche à suivre.

Nous sommes engagés à créer un meilleur avenir aux travailleurs contractuels qui utilisent notre application, en leur accordant plus de flexibilité et plus d'indépendance comme ils le demandent avec les avantages et les protections qu'ils méritent. Une citation de :Uber, dans un communiqué

Si le tribunal tranche en faveur des plaignants inscrits dans le recours, on pourra parler d'une décision historique , affirme Mme Belitzky.

Aucune date n'a été encore été fixée pour entendre la cause devant la Cour supérieure de l'Ontario à Toronto. Photo : CBC

Il n'y a jamais eu de cas semblable au Canada, ce sera en tout cas une première au pays , ajoute-t-elle.

Une victoire changera la donne sur le marché de l'emploi, parce que de nombreuses compagnies comme Uber réussissent à s'en tirer à bon compte grâce à la classification de leurs travailleurs, ce qui leur permet d'engranger toutes les retombées de leurs activités , conclut-elle.

Un modèle d'affaires qui ne plaît pas

Uber contourne la loi canadienne du travail, selon ses détracteurs.

L'entreprise tente depuis quelques mois de promouvoir dans les provinces canadiennes un modèle de travail qu'elle appelle Travail Flexible+ .

Ce modèle exige des entreprises qui utilisent des applications mobiles d'accumuler des fonds dont une partie sera reversée sous forme de prestations à leurs travailleurs, qui décideront eux-mêmes de la couverture de leur choix (soins dentaires, oculaires…), ou sous forme d'ateliers de perfectionnement de conduite automobile ou d'équipements de sécurité (vestes munies de réflecteurs…).

La société Uber considère que ses conducteurs sont des travailleurs indépendants. Photo : Associated Press / Jeff Chiu

Uber explique qu'elle a choisi ce modèle de travail depuis qu'un sondage réalisé en octobre 2020 a montré que 65 % des 600 conducteurs d'Uber interrogés au Canada ont préféré la formule Travail Flexible+ .

Près de 16 % d'entre eux ont opté pour le statut de travailleur contractuel indépendant, tandis que 18 % ont dit souhaiter être considérés comme des employés en bonne et due forme avec des avantages sociaux.

L'appui incontournable des syndicats

Des employeurs, des associations syndicales, des avocats du travail ont toutefois décidé de se battre contre ce modèle, parce qu'il permet à Uber de traiter ses conducteurs et ses messagers de façon injuste et de les maintenir dans un état de précarité.

La présidente du Congrès du Travail du Canada, Bea Bruske, applaudit à la décision du juge Perell, et elle ajoute que tous les travailleurs du pays devraient avoir des avantages sociaux et bénéficier de mesures de protection au sujet de leur santé et de leur sécurité au travail.

Uber dicte depuis trop longtemps les modalités d'emploi et les conditions de travail de ses travailleurs, mais elle n'a jamais été tenue responsable de leur verser un salaire minimum ni de leur accorder des congés payés. Une citation de :Bea Bruske, du Congrès du travail du Canada