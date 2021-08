La garderie à 10 $ par jour en Saskatchewan d’ici 2026

Les familles saskatchewanaises paieront 10 $ par jour en moyenne pour une place en garderie, d’ici la fin de l’année 2025 et le début de 2026.

Les frais de garde seront aussi réduits de 50 % d’ici la fin de 2022, selon un communiqué de la Saskatchewan et du fédéral.

Le ministre fédéral de la Famille, des Enfants et du Développement social, Ahmed Hussen, la vice-première ministre, Chrystia Freeland, ainsi que le ministre provincial de l’Éducation, Dustin Duncan, ont annoncé l’adhésion de la Saskatchewan au programme national de garde d’enfants vendredi.

Au total, le gouvernement fédéral investit 1,1 milliard de dollars dans le système de garde d’enfants de la Saskatchewan.

Le plan du gouvernement vise à s'assurer que la reprise économique du Canada, après la pandémie de la COVID-19, ne laisse personne sur le bord de la route. Une citation de :Chrystia Freeland, vice-première ministre

Les fonds serviront aussi à créer 28 000 nouvelles places de garderie dans les 5 prochaines années. Elles seront créées dans des centres d'apprentissage publics ainsi que dans les garderies en milieu familial.

La vice-première ministre Chrystia Freeland, était à Regina vendredi pour annoncer une entente avec la province qui vise à ce que les services de garde coûtent en moyenne 10 $ par jour par enfant, pour les enfants de moins de six ans, d'ici la fin de 2025-26. Photo : Radio-Canada / Rob Kruk

L'entente bilatérale comprend un engagement de collaboration avec les communautés des Premières Nations et de la Nation métisse de la Saskatchewan, pour faire en sorte que les enfants autochtones aient accès à des services d'apprentissage et de garde abordables, de haute qualité et adaptés à leur culture.

Notre vision de l'apprentissage et de la garde des jeunes enfants est grande et ambitieuse, mais si nous disons à nos propres enfants de rêver grand, nous devons en montrer l'exemple , explique le ministre fédéral de la Famille, Ahmed Hussen.

Du soutien pour les employés de garderies

Ottawa fournira à la Saskatchewan un investissement unique de plus de 17 millions de dollars pour l’année 2021-2022, afin de soutenir les employés et personnels de soutien dans le secteur de la petite enfance.

L'accord soutient également les futurs éducateurs de la petite enfance dans leurs études et leur développement professionnel.

Le programme national de garde d'enfants, prévu au budget 2021, coûte 30 milliards de dollars à Ottawa, pour un investissement étalé sur 5 ans.

En le rejoignant, la Saskatchewan devient la huitième juridiction au pays à signer cette entente avec le fédéral.