Dans quelle économie voulons-nous vivre au Canada?

Le parti au pouvoir qui sollicite de nouveau la confiance du peuple tend à remporter ses élections lorsque l’économie va bien. Ce n’est pas une règle scientifique ou astrale, et ce n’est pas toujours le cas, mais c’est ainsi très souvent. Je ne me lancerai pas dans le jeu des prédictions électorales, je vais laisser ça à Michel C.! Je vois les sondages comme vous, qui donnent l’avance au Parti libéral du Canada. Mais, dès lors qu’une campagne est déclenchée, tout est possible, tout peut arriver.

Sur le plan économique, toutefois, on peut dire que les libéraux sont dans une bonne posture. La croissance économique s’accélère depuis le mois de juin et les économistes prévoient une progression du PIBproduit intérieur brut d’environ 6 % cette année au Canada, avec une forte poussée au troisième trimestre de 2021, qui est rendu à mi-chemin en ce moment.

Depuis l’été 2020, en fait, l’économie canadienne est en croissance après le terrible deuxième trimestre qui l'avait précédé, durant lequel l’économie a été totalement paralysée.

Le Canada a perdu un million d’emplois en 2020. Il manque encore 305 000 emplois pour revenir au niveau de février 2020. Le taux de chômage est à 7,5 %; il était à 5,6 % en février 2020 et à 5,5 % au moment des dernières élections.

La reprise de l’emploi est inégale : les jeunes et les femmes ont été davantage touchés par les pertes d’emplois, tout comme les personnes ayant les plus bas salaires. La reprise de l’emploi, dans les postes moins bien payés, est très loin d’être terminée. Le chômage de longue durée est en hausse.

Or, ces chiffres ne cessent de s’améliorer et la confiance des consommateurs est à la hausse. La majorité des restrictions sanitaires ont été levées, les secteurs de la construction et de la rénovation continuent à très bien se porter, les entreprises recommencent à investir, les exportations remontent. Le prix du pétrole est aussi en hausse et les frontières sont en train de rouvrir. La relance est en cours.

Au même moment, les gouvernements continuent de soutenir l’économie dans le but de stimuler la croissance. Ottawa a annoncé un investissement de 108 milliards de dollars sur trois ans pour la stimulation de l’économie dans son budget 2021-2022.

De plus, l’aide au loyer et la subvention salariale ont été prolongées jusqu’au 23 octobre. La Prestation canadienne de relance économique (PCRE) a elle aussi été prolongée, alors que beaucoup d’entrepreneurs et d’économistes estiment que son maintien ralentit le retour au travail des employés dans les secteurs à plus faible rémunération.

Les risques à la croissance

D’ailleurs, il est important de noter qu’il y a quelques risques qui pèsent sur la reprise en cours. Le premier : la pénurie de main-d'œuvre. Selon Statistique Canada, 671 000 postes sont à pourvoir au pays actuellement, dont 188 000 au Québec et 228 000 en Ontario.

Vous l’avez possiblement constaté vous-mêmes cet été, mais on manque d’employés partout. Quantité de commerces doivent fermer leurs portes plus tôt et certaines journées, en raison du manque de personnel. Des entrepreneurs, partout au pays, sont épuisés par des journées interminables et de longues semaines de travail. Cette situation pourrait avoir un effet ralentisseur sur l’économie.

Le deuxième risque, c’est l’inflation. Pour l’instant, la plupart des économistes et les banques centrales affirment que la montée de l’inflation dans les derniers mois est temporaire et attribuable à des éléments exceptionnels. Il y a le prix de l’essence, en hausse par rapport à l’an dernier, alors qu’au printemps 2020, le prix avait fortement chuté. Et il y a aussi le manque de semi-conducteurs, qui a provoqué une forme de rareté pour certains produits, dans l’électronique notamment, les électroménagers ou le secteur de l’automobile. Cette situation tend à faire augmenter les prix de ces produits.

Des entrepreneurs disent devoir augmenter les salaires de façon plus importante que prévu pour garder leurs employés ou en attirer de nouveaux. Pour l’instant, les données disponibles ne révèlent pas une tendance généralisée. Les hausses de rémunération rapportées seraient attribuables, en partie, au maintien de certains programmes d’aide du gouvernement fédéral et au fait également que de nombreux emplois à faible salaire n’ont pas été retrouvés, ce qui pourrait déformer les statistiques.

Je pense qu’il faut ajouter à la colonne des risques les mouvements provoqués par la pandémie sur le marché du travail. Des changements structurels sont en cours avec l’automatisation de certaines fonctions et le télétravail. Au cœur de la crise, près du tiers des Canadiens travaillaient de la maison, comparativement à environ 5 % avant le début de la pandémie.

La réorganisation des lieux de travail, le retour progressif dans les bureaux qui s’amorce et le désir affiché des Canadiens d’avoir accès à des horaires flexibles vont provoquer des perturbations dans le monde du travail au cours des prochains mois.

Et puis le marché immobilier tend à ralentir depuis quelques mois. Mais les prix ont atteint des niveaux stratosphériques à certains endroits. Les reventes sont élevées, la demande dépasse largement l’offre et les mises en chantier atteignent des sommets. Comment ralentir et stopper le rétrécissement de l’accès à la propriété pour les jeunes ménages? Et comment arrêter de voir le nombre de familles fortement endettées augmenter, une préoccupation exprimée par la Banque du Canada?

Les défis climatiques et des inégalités

Le rapport du Groupe d’experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC) publié la semaine dernière oblige les partis politiques à présenter des stratégies claires en matière d’action climatique visant à réduire dès maintenant les émissions de gaz à effet de serre (GES). Le risque climatique est difficile à cerner au quotidien, mais c’est celui qui pèse le plus lourdement sur les générations futures.

Il faudra des investissements supplémentaires, il faudra aussi des choix économiques assumés. Cela passe à la fois par des mesures d’encouragement à la réduction de notre empreinte carbone, mais aussi par des gestes qui visent à décourager les comportements les plus polluants. En ce sens, la taxe carbone, qui doit passer de 50 $ à 170 $ d’ici 2030 au Canada, est un outil qui pourrait s’avérer efficace.

Revenir à l’équilibre budgétaire?

Les libéraux n’envisagent toujours pas de retour à l’équilibre budgétaire, ils ne l’ont jamais fait depuis leur accession au pouvoir en 2015. Les conservateurs ont évoqué la possibilité d'équilibrer le budget en une décennie, ce qui nous amènerait autour de 2030 ou 2031. Pour l’instant, tout de même, le gouvernement fait la projection de ramener le déficit autour de 30 milliards de dollars en 2025-2026, soit le niveau d’avant-pandémie, à environ 1,1 % du PIBproduit intérieur brut . À ce niveau, on se rapproche de l’équilibre.

Ce qui est important, c’est la trajectoire à venir pour les finances publiques. Comment fermer le robinet du soutien pandémique? Comment générer de nouveaux revenus? Quels impôts et quelles taxes pourraient augmenter dans les prochaines années? Quelles sont les dépenses qui pourraient être supprimées? Quels sont les nouveaux programmes envisagés et qui nécessiteraient de nouvelles dépenses pour l’État? Et quels sont les transferts aux provinces qui sont à prévoir? Tous les partis doivent répondre à ces questions pour présenter des cadres financiers rigoureux et crédibles.

Le Canada est l’un des pays les plus riches du monde. S’il y a un pays qui avait les moyens d’aider sa population durant la crise, c’est bien le Canada. Les agences de notation ont d’ailleurs conservé leur note AAA pour le Canada, sauf Fitch en juin 2020. Si le déficit de 2020-2021, à 354 milliards de dollars, soit plus de 16 % du PIBproduit intérieur brut , a pu nous étonner, l’important, alors que s’amorce cette campagne, c’est la feuille de route à partir de maintenant.

