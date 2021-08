La vaccination débute au Salon de jeux de Trois-Rivières

Au moment d’écrire ces lignes, une centaine de personnes se sont fait vacciner depuis 8h, ce matin. En raison du Grand Prix de Trois-Rivières, la plus importante clinique de vaccination de la région est inaccessible et a donc été déplacée dans le stationnement du Salon de jeux.

Une trentaine d’employés se sont portés volontaires pour permettre à la vaccination de se poursuivre. Avec une capacité de 800 doses, cette clinique temporaire offre le tiers de sa capacité habituelle.

La clinique de vaccination de la Bâtisse industrielle se déplace dans le stationnement du Salon de jeux jusqu’à mardi. Photo : Radio-Canada / Pierre Germain

Les personnes qui se sont déplacées vendredi matin et que Radio-Canada a interviewées sont satisfaites de l’organisation, et ce, malgré la circulation difficile engendrée par l’arrivée des pilotes sur le site du GP3RGrand Prix de Trois-Rivières .

Une vingtaine de lieux vont accueillir des cliniques mobiles

Le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie et du Centre-du-Québec (CIUSSS MCQ) déploie de plus en plus de ressources afin de rejoindre la population. En effet, une vingtaine de lieux seront visités dans la région par des cliniques mobiles et des brigades de vaccination, au fil des prochains jours.

Rappelons que la vaccination traîne toujours dans la région alors que 74,4 % de la population sont vaccinés d’une première dose et que 61,6 % sont vaccinés de deux doses.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

Ce vendredi, la santé publique rapporte 19 nouveaux cas de COVID-19 en Mauricie et au Centre-du-Québec, dont 12 en Mauricie. Aussi, les autorités rapportent une diminution de 21 cas actifs dans la région.

Avec les informations d’Amélie Desmarais