Une murale en hommage à Alex Trebek dans sa ville natale

La murale conçue dans le cadre du festival d’art public et de festival émergente Up Here pourra bientôt être vue par le public sur l’une des façades de la Sudbury Secondary School qu’Alex Trebek a lui-même fréquentée.

Le cofondateur du festival, Christian Pelletier, explique dans un communiqué que Trebek a toujours été spécial pour [son organisation] .

C’est un peu la mascotte non officielle de tous nos projets. Ça remonte aussi loin que les livres We Live Up Here en 2013 , écrit-il.

Christian Pelletier est le cofondateur du festival Up Here. Photo : Radio-Canada / Aya Dufour

Crime, lorsqu’il a fallu changer le nom du festival en 2016, on a même blagué qu’on allait le renommer Trebek Fest. Une citation de :Christian Pelletier, cofondateur du festival Up Here

En 2019, alors que l’animateur vedette se battait contre le cancer du pancréas, l'organisme We Live Up Here, également codirigé par M. Pelletier, avait d’ailleurs organisé une vente d’épinglettes à son effigie et a versé les profits à la Fondation canadienne du cancer du pancréas.

Alex Trebek est décédé en novembre 2020, après plus de 35 ans à l’animation de Jeopardy.

Né à Sudbury, en Ontario, d'une mère franco-ontarienne et d'un père d'origine ukrainienne, Alex Trebek a animé la populaire émission Jeopardy! pendant près de 40 ans. Photo : Courtoisie Ville du Grand Sudbury

L'œuvre est peinte par le muraliste Kevin Ledo, connu notamment pour ses murales de l’auteur-compositeur-interprète Leonard Cohen à Montréal, de l’activiste afro-américaine Rosa Parks à Detroit et de l’environnementaliste David Suzuki à Toronto.

En 2019, la Sudbury Secondary School a remis un diplôme honorifique à Alex Trebek. L'animateur a remercié la directrice de l'époque en soulignant avec humour qu'il s'en servirait pour négocier une hausse salariale. Il lui a aussi indiqué qu'il gardait de bons souvenirs de son séjour à l'établissement. Photo : Festival Up Here

Le muraliste estime que ce sera une œuvre très spéciale sur un mur très spécial .

En 2019, la Sudbury Secondary School avait d’ailleurs conféré un diplôme honorifique à Alex Trebek.

C’est d’autant plus pertinent qu’elle soit en face de la Bibliothèque publique du Grand Sudbury — un lieu du savoir, de la curiosité et tout ce que représentait Trebek. Une citation de :Kevin Ledo, muraliste

La murale de Leonard Cohen à Montréal a été peinte par Kevin Ledo. Photo : Radio-Canada

Alex Trebek est né à Sudbury, où son père originaire d’Ukraine s’était installé avant d’y rencontrer sa conjointe franco-ontarienne et mère de l’animateur. Il a aussi obtenu un diplôme en philosophie de l'Université d'Ottawa en 1961.

Up Here indique que la murale devrait être complétée d’ici la fin de semaine du festival de cette année, soit du 20 au 22 août.