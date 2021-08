Scrutin en septembre : les députés fédéraux de la région mécontents

Les députés de la région, Richard Martel et Mario Simard jugent que le gouvernement fait fausse route en voulant précipiter la tenue d'une élection générale.

Selon toute vraisemblance, le premier ministre Justin Trudeau prévoit se rendre à Rideau Hall dimanche pour demander à la gouverneure générale, Mary Simon, la dissolution du Parlement et ainsi officialiser le déclenchement de la campagne fédérale.

Le député de Chicoutimi-Le Fjord, Richard Martel, qui joue également le rôle de lieutenant québécois pour le Parti conservateur du Canada, considère cette décision du gouvernement libéral irresponsable.

On trouve encore une fois que c’est une décision irresponsable. On a l’incertitude qu’on entre peut-être dans une quatrième vague, les gens sortent d’une pandémie, ils sont essoufflés , déplore M. Martel.

Richard Martel est le lieutenant politique d'Erin O'Toole au Québec. Il a été élu député pour la première fois lors d'une élection partielle en juin 2018. Photo : The Canadian Press / Sean Kilpatrick

Le député bloquiste de Jonquière, Mario Simard, est du même avis que M. Martel.

Je ne vois pas l’avantage. On ne pourra pas aller à la rencontre de la population et/ou on pourrait être des vecteurs de propagation du virus. Si on n'arrive pas à faire valoir nos idées, c'est la démocratie qui va en payer le prix. Le responsable de ça, ce sera le gouvernement libéral qui aura décidé de nous mettre dans cette situation.

Mario Simard, député de Jonquière et porte-parole du Bloc Québécois en matière de Ressources naturelles Photo : La Presse canadienne / Adrian Wyld

D'après les informations obtenues par Radio-Canada, le scrutin à proprement parler se tiendra le 20 septembre prochain.

Selon des informations de Catherine Gignac.