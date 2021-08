COVID-19 : « nous appelons la population pour devancer les 2e doses d’ici le 31 août »

Le CISSS-AT espère réduire l’intervalle des rendez-vous entre les deux doses à quatre semaines et ainsi augmenter le nombre de personnes vaccinées d’ici la rentrée scolaire.

Il nous reste actuellement 2538 personnes à devancer pour le mois de septembre et les quelques personnes en octobre pour atteindre notre objectif , a précisé la responsable de la campagne de vaccination, Katia Châteauvert, en conférence de presse jeudi.

Elle invite également les jeunes âgés de 12 ans et plus à devancer leur rendez-vous.

5 nouveaux cas de coronavirus

La région compte cinq nouveaux cas de COVID-19 confirmés, dont quatre en Abitibi-Ouest et un dans la MRC d’Abitibi.

Selon le Centre intégré de santé et de services sociaux, les personnes infectées par le virus sont des contacts de cas déjà connus de la santé publique.

Une personne ayant contracté la COVID-19 est hospitalisée à Rouyn-Noranda.

35 cas actifs en Abitibi-Témiscamingue

MRC d’Abitibi-Ouest : 16 cas actifs

MRC de Rouyn-Noranda : 11 cas actifs

MRC d’Abitibi : moins de 6 cas actifs

MRC de la Vallée-de-l’Or : moins de 6 cas actifs

MRC de Témiscamingue : aucun

Clinique de vaccination mobile

En plus des possibilités de se rendre dans une clinique de vaccination avec ou sans rendez-vous pour recevoir un vaccin contre la COVID-19, une clinique de vaccination mobile se déplace en Abitibi-Témiscamingue.

Elle sera au camping municipal de Roquemaure aujourd’hui.

Il sera possible d’obtenir une première ou deuxième dose du vaccin Pfizer ou Moderna au Camping municipal entre 16 heures et 20 heures.

La semaine prochaine, le personnel de la santé se trouvera au CLSC du quartier Cadillac le 17 août. Le 19 août en fin d'après-midi, la clinique de vaccination mobile ira à la Salle El Rodéo de Notre-Dame-du-Nord.

Les personnes présentent à Amos le 20 et 21 août pourront se faire vacciner à l'Inscripto-loisirs. Le samedi 21 août, la clinique se déplacera à Val-d'Or et Vassan, en après-midi.

Le passeport vaccinal

La preuve vaccinale de Covid-19 du gouvernement du Québec, sous forme de code QR. Photo : Radio-Canada / Olivia Laperrière-Roy

La pandémie n’est pas finie , a souligné Caroline Roy, présidente-directrice générale du CISSS-AT, jeudi.

En attendant l'application du passeport vaccinal le 1er septembre, Caroline Roy propose de télécharger le code QR via le portail Clic Santé  (Nouvelle fenêtre) . Le code QR prouve qu’une personne est adéquatement vaccinée et permettra l’accès à des événements publics comme les festivals et les salles de spectacles et les services comme les restaurants et les salles d’entraînement.

L’objectif c’est évidemment d’éviter de refermer certains services publics non essentiels, mais d’y donner accès pour les gens qui sont adéquatement vaccinés , a-t-elle indiqué en conférence de presse jeudi.

Une personne est considérée adéquatement vaccinée une semaine après avoir reçu la deuxième dose d'un vaccin contre la COVID-19.