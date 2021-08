Une saison exceptionnelle pour observer les mammifères marins

Ça fait des années que j'ai vu autant de baleines près de la rive, à Bergeronnes , raconte le président et directeur du Groupe de recherche et d’éducation sur les mammifères marins (GREMM), Robert Michaud.

Celui qui s'intéresse aux baleines depuis plus de 30 ans estime que la saison d'observation des mammifères marins s'avère exceptionnelle cette année. Selon lui, les rorquals à bosse semblent être plus présents. Ils ont envahi l'estuaire et se sont approchés près du parc marin du Saguenay–Saint-Laurent.

Les baleines se sont rapprochées de Tadoussac. Les excursions ont raccourci parce que les baleines sont près et on a entendu des histoires extraordinaires en Gaspésie également, où il y a un grand nombre de baleines. Une citation de :Robert Michaud, directeur du GREMM

Il y a de grands groupes, parfois 5-6 rorquals qui nagent collés l'un contre l'autre. [ ...] Vraisemblablement, le garde-manger du Saint-Laurent est bien garni pour les baleines , ajoute-t-il en entrevue à Info-réveil.

Si la population de rorquals à bosse est à la hausse, ce n'est toutefois pas le cas des autres cétacés, particulièrement des baleines noires.

Le chercheur Robert Michaud, à Bergeronnes, devant les eaux brumeuses du fleuve Saint-Laurent (archives) Photo : Radio-Canada / Myriam Fimbry

Dans les quelques dernières années, le nombre d'accidents qui impliquent des activités humaines, des collisions, des prises accidentelles, [a été] important. On a même mesuré que la taille moyenne des baleines noires a diminué, au cours des dernières décennies , explique M. Michaud.

Aucun décès de baleine noire n'a toutefois été observé cette année, dans les eaux canadiennes. De nombreuses zones de pêche ont été temporairement fermées au printemps dernier afin de les protéger.

Par ailleurs, le petit narval observé parmi un groupe de bélugas semble avoir trouvé un groupe d'adoption durable. Il a de nouveau été observé dans l'estuaire du Bas-Saint-Laurent cet été.

Avec la collaboration d'Alexandre Courtemanche