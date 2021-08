« On a fait tout ça pour rien », affirment des vétérans d'Afghanistan

Quand il est question de l’Afghanistan, l’émotion et les douloureux souvenirs ne sont jamais loin pour Roland Thériault. En 2007 et 2008, ce vétéran acadien est allé combattre les talibans. Il est découragé qu’après tant de sacrifices, le gouvernement afghan soit malgré tout sur le point de tomber .

Alors que le Canada se prépare à évacuer l'ambassade, l'ancien sergent de véhicule blindé léger a le sentiment de s’être battu pour rien. Voir que tout le monde s’en va et qu’ils reprennent le contrôle, c’est décevant!

Roland Thériault a pris sa retraite de l'armée et est maintenant président de son club de VTT. Photo : Radio-Canada / Alix Villeneuve

Près de son VTT, Roland Thériault, de la région de Tracadie, se rappelle sans difficulté ce qu’il a traversé lorsqu’il a été déployé dans ce pays du Moyen-Orient.

9 h 05, le 15 septembre , lance-t-il sans hésitation. C’est le jour où il a sauté sur une mine EID, comme qu’ils l’appellent . Ce dispositif explosif improvisé (improvised explosive device) a failli lui coûter la vie.

Ce ne sont pas de bons moments. On s’en souvient. On va tout le temps s’en souvenir , explique-t-il. Dix ans après sa retraite, il raconte qu’il prend toujours des médicaments en raison d'un trouble de stress post-traumatique.

Pour rien pantoute

Roland Thériault est allé combattre en sol afghan, comme le montre cette photo de lui prise le 5 novembre 2007, en Afghanistan. Photo : courtoisie Roland Thériault

Au nom de cette guerre, Roland Thériault a mis en jeu sa vie, a perdu des compagnons et a sacrifié sa santé mentale.

Alors que les talibans profitent de l'issue de cette guerre, il peine à trouver un sens à tous les sacrifices. Tu vas là-bas pour que ça aille mieux, pour améliorer les choses…

Mais du moment que les Américains décollent , l’instabilité reprend. On a tout fait ça pour rien.

Tous des beaux sacrifices pour rien pantoute. Une citation de :Roland Thériault, vétéran d'Afghanistan

Ce vétéran de la Péninsule acadienne est toujours en vie pour raconter son histoire. Ce n’est pas le cas de tous ses compagnons d'armes. On est à la retraite, mais on reste un soldat pareil , parvient-il à dire en luttant contre l’émotion qui lui noue la gorge.

Mission impossible?

Le Canada a déployé des véhicules blindés en Afghanistan. Photo : Radio-Canada

Dave Gionet, originaire de Pigeon Hill dans la Péninsule acadienne, a été conducteur et tireur sur des Coyotes, des véhicules blindés. Il a été déployé en Afghanistan en 2005 et 2007.

Selon lui, stabiliser la région était un objectif irréaliste pour les forces occidentales dont fait partie le Canada. On n’avait pas d’affaire à aller là.

On a été là faire beaucoup de sacrifices, on retourne à la maison, on sort de ce pays-là… Et ça ne donne rien. C’est une roue qui tourne , croit Dave Gionet.

Ça a été fait pour rien. Un gros zéro. Une citation de :Dave Gionet, vétéran d’Afghanistan

Il note qu’avant le Canada, d’autres puissances mondiales se sont cassé les dents en Afghanistan. La Russie était dans ce pays-là pendant 10 ans. La Russie, un grand pays, n’y est pas arrivée.

Certains progrès

L’intervention occidentale et canadienne aura tout de même permis certains changements pendant près de 20 ans. Dans certaines régions, l’Afghanistan a même connu l’émergence d'une classe moyenne urbaine de femmes émancipées.

Ce côté-là est encourageant , répond Roland Thériault. Si on n’y était pas allé, ça ne serait jamais arrivé. On a beaucoup aidé de ce côté-là.

On a fait du bien , ajoute Dave Gionet. Mais tout ce qu’on a fait de bien pour ce pays-là, on est en train de le perdre. ­[...] Sans les Américains et le Canada, la force afghane n’est pas assez forte pour se protéger.

À propos de la guerre en Afghanistan

Des soldats des Forces armées canadiennes à Kandahar, dans le sud de l'Afghanistan en 2006. Photo : John D McHugh/AFP/Getty Images

La situation continue de se détériorer en Afghanistan. Les forces talibanes insurgées prennent le dessus sur les forces du gouvernement. Plusieurs pays occidentaux ont entrepris l'évacuation de leurs ambassades et services diplomatiques.

Après environ deux décennies, les forces se sont déséquilibrées cette année lorsque les États-Unis ont entrepris de retirer leurs troupes. N’ayant plus à s’opposer aux forces américaines, les talibans mènent une offensive et prennent une par une les capitales régionales du pays.

Cette guerre d’Afghanistan a commencé en 2001, à la suite des attentats terroristes du 11 Septembre. Les États-Unis renversaient le gouvernement taliban du pouvoir la même année.

Le Canada est intervenu en Afghanistan jusqu’en 2014, c'est-à-dire pendant 12 ans. Le pays a entrepris des opérations de combat et a contribué à former les forces de sécurité afghane.

L’objectif de la mission canadienne consistait principalement à contribuer à rétablir et à maintenir un état afghan stable. De 2005 à 2011, le Canada est intervenu dans la région de Kandahar pour combattre une insurrection.

162 Canadiens sont morts au cours de cette guerre.