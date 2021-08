Des élèves suspendus pour des gestes homophobes à l’Î.-P.-É.

L’incident est survenu en juin, lors de la journée de la Fierté organisée par l’école.

Les élèves se sont habillés en noir en signe de protestation contre l’événement et ont lancé des propos offensifs contre leurs collègues.

L’intimidation, la transphobie, l’homophobie, la discrimination, le racisme existent dans notre société. L’avantage, c’est que nous avons en tant qu’éducateurs, nous avons la capacité d’éduquer et d’informer. Une citation de :Norbert Carpenter, directeur général du Public Schools Branch

Les comportements homophobes ont été constatés par une firme de consultation indépendante qui a mené une enquête sur l'incident. Un rapport présentant les constats de cette investigation a été rendu public, jeudi.

Le document de 22 pages indique que le personnel de l’école a agi de manière professionnelle et a soutenu les élèves qui ont subi l’intimidation.

Norbert Carpenter, directeur général du Public Schools Branch, s'est excusé auprès des élèves ayant subi de la discrimination. Photo : CBC

Norbert Carpenter, directeur général du Public Schools Branch, le réseau scolaire anglophone de l’île, s’est excusé auprès des élèves qui ont été victimes d'intimidation.

Il a déclaré que cet incident rappelle au réseau d’écoles qu’il y a encore du travail de sensibilisation à faire auprès de la communauté scolaire.

C’était une situation malheureuse, mais c’est une opportunité pour les écoles anglaises d’en apprendre et de travailler avec la communauté et leurs partenaires afin de montrer qu’on doit être respectueux et gentil envers les autres a-t-il déclaré.

Une manifestation avec une centaine de participants a eu lieu devant l’école dans les jours qui ont suivi l’incident.

Des manifestants ont tenu des pancartes et des drapeaux de la Fierté devant l'école à Cornwall, la semaine suivant l'incident. Photo : (Steve Bruce/CBC)

Des améliorations à apporter

Le rapport a aussi indiqué que les enseignants de l’école se sentaient mal outillés pour gérer ce type de situation.

La firme de consultation a recommandé à la direction scolaire d’offrir davantage de formation au personnel au sujet des enjeux liés à la communauté LGBTQ+.

L’école devrait aussi créer davantage d’occasions d’échange sur le thème de la diversité avec la communauté scolaire.

Le document rappelle aussi que des groupes luttant contre l’homophobie et la transphobie, notamment Pride P.E.I., pourraient être consultés et collaborer aux activités.

Des leçons pour les écoles françaises

Pour le nouveau directeur général de la Commission scolaire de langue française de l’île, Gilles Arsenault, cet incident pourrait apprendre des leçons au réseau francophone.

Nos écoles évoluent dans une société qui n’est pas parfaite, on peut utiliser cette expérience comme tremplin pour s’améliorer. Une citation de :Gilles Arsenault, directeur général de la Commission scolaire de langue française de l’île

Selon lui, les écoles françaises ont toujours misé sur l’inclusion et la diversité dans leurs activités. Ce travail devra se poursuivre lors de la prochaine année scolaire afin d’assurer la sécurité des élèves appartenant à ces communautés.

On a des projets qu’on va entamer pour travailler avec les enseignants en salle de classe et pour assurer l’inclusion et le bien être des élèves ajoute-t-il.

Gilles Arsenault vient d'être nommé directeur général de la Commission scolaire de langue française de l’île. Photo : Gracieuseté CSLF

Les alliés de la communauté

Selon Patrick Desmarais, présent de la Fondation Émergence, un organisme à but non lucratif qui lutte contre l’homophobie et la transphobie au Canada, lorsque des gestes de discrimination se produisent, toute la communauté scolaire doit se mobiliser.

En plus d’avoir une sensibilité de la part de l’établissement scolaire et de la famille, il faut aussi que les amis soient des alliés a-t-il déclaré.

Souvent les alliés sont les meilleurs protecteurs des personnes LGBTQ+, bien qu’ils soient tout jeune eux aussi, leur voix porte s’ils disent 'c’est assez, vous ne faites pas mal à mon ami', et ce message pour un enfant qui subit ces actes, c’est vraiment important , précise Patrick Desmarais.