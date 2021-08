Soins de longue durée : plaidoyer pour une meilleure subvention salariale

Des intervenants en soins de longue durée affirment que la couverture des droits de scolarité pour la formation professionnelle en ce domaine ne suffit pas pour régler les problèmes de recrutement, et qu’une augmentation de la subvention salariale provenant du gouvernement provincial est aussi nécessaire.

Le gouvernement du Nouveau-Brunswick a annoncé la semaine dernière la couverture des droits de scolarité et de certaines autres dépenses des personnes qui veulent travailler dans le domaine. Il s'agit d’un moyen pour la province de répondre à la pénurie de personnel dans les foyers de soins.

Courtney Thibodeau ajoute qu’elle gagnait environ 13 $ l’heure quand elle a commencé à travailler pour une agence de soins à domicile. Des maux de dos causés par ses tâches et le besoin de gagner plus d’argent l’ont mené à travailler à temps partiel comme préposée aux soins et comme adjointe administrative le reste du temps.

Courtney Thibodeau, préposée aux soins à domicile, dit qu'elle vit d'une paie à l'autre et que le gouvernement devrait augmenter sa subvention salariale en ce domaine. Photo : Gracieuseté/Courtney Thibodeau

Mme Thibodeau dit gagner16 $ l’heure en ce moment comme préposée aux soins à domicile. Elle peut joindre les deux bouts, explique-t-elle, mais elle n’arrive pas à mettre de l’argent de côté parce qu’elle vit d’une paie à l’autre.

Courtney Thibodeau, préposée aux soins à domicile depuis environ cinq ans, affirme que c’est une bonne chose d’aider les personnes à obtenir la formation nécessaire. Mais elle dit craindre que ces personnes changent d’avis en voyant les salaires qui leur seront offerts.

Les travailleurs sont payés directement par l’entreprise ou l'agence qui les emploient, mais le gouvernement augmente leur salaire avec une subvention depuis 2016, explique Jan Seely, présidente de l’Association des foyers de soins spéciaux du Nouveau-Brunswick.

Elle dit appuyer la couverture des droits de scolarité, mais elle estime aussi que le gouvernement devrait augmenter sa subvention salariale. Cette dernière s’élève à 3,50 $ dans le cas des travailleurs des foyers de soins spéciaux. Leur salaire moyen, précise-t-elle, est de 14,50 $ l’heure.

Plus de 12 millions de dollars en subvention salariale

Le ministère du Développement social n'a pas accordé d'entrevue, mais selon son porte-parole Robert Duguay, il a investi 12,4 millions de dollars cette année pour augmenter les salaires des préposés aux services de soutien. M. Duguay ajoute que la subvention salariale touche 10 000 travailleurs :

20 ¢ l’heure pour les travailleurs des services de soutien à domicile;

50 ¢ l’heure pour les travailleurs des foyers de soins spéciaux;

75 ¢ l’heure pour les travailleurs des résidences communautaires;

1,30 $ l’heure pour les travailleurs des services de soutien à la famille;

1,30 $ l’heure pour les préposés aux soins auxiliaires.

La Coalition pour l’équité salariale au Nouveau-Brunswick estime, dans un rapport publié en mai, que des salaires équitables en ce domaine devraient varier de 22,44 $ à 25,91 $ l’heure. À l’heure actuelle, ces salaires varient de 14,50 $ à 16,80 $ l’heure.

Dans son rapport, la Coalition recommande au gouvernement de formuler un plan de cinq ans pour atteindre l’équité salariale dans le domaine des soins communautaires.

Jan Seely, présidente de l’Association des foyers de soins spéciaux du Nouveau-Brunswick, appuie l'idée d'augmenter la subvention salariale des travailleurs en ce domaine (archives). Photo : CBC/Vanessa Blanch

Jan Seely dit appuyer les recommandations de la Coalition et elle estime que cela coûterait de 70 à 100 millions de dollars par année. Elle dit que le gouvernement ne dispose probablement pas de cette somme. Elle croit cependant qu’il est possible de faire des économies en restructurant le système des soins de longue durée, notamment si l’on pouvait placer en foyer de soins toutes les personnes qui sont soignées à l’hôpital pendant des mois en attendant ce déménagement.

Terry Slipp, propriétaire du foyer de soins spéciaux Shaw's Special Care Home, à Waterville, estime que la subvention salariale offerte par le gouvernement aux préposés aux soins dans ces établissements devrait s’élever à 5 $ l’heure.

Il précise que le financement des salaires de ses six employés provient des résidents de l’établissement et de la subvention salariale.

M. Slipp rejette la fausse idée que les propriétaires s'enrichissent aux dépens de leurs employés. Il dit que ses revenus l'an dernier étaient probablement les plus faibles de sa vie.