Les avocats de Meng Wanzhou de retour à la barre

Depuis le 3 août, la Couronne et la défense se prononcent à tour de rôle sur l'extradition possible de Mme Meng vers les États-Unis, où elle est accusée de fraude et d'avoir conspiré pour contrevenir aux sanctions américaines contre l'Iran.

La fille du fondateur de Huawei a toujours systématiquement démenti ces allégations.

Des « abus de procédure », dit la défense

Au cours des audiences, la défense a fait valoir que le dossier d'extradition préparé par les États-Unis contient des déclarations erronées et des omissions importantes qui contreviennent à la présomption de bonne foi sur laquelle est fondé le processus d'extradition.

Ils soutiennent que la seule réponse appropriée à ce qu'ils qualifient de série d'abus de procédure est la suspension de toute l'affaire.

Les États-Unis soutiennent que Meng Wanzhou a menti à des cadres de la Banque HSBC à propos des liens unissant Huawei et la société Skycom, qui faisait affaire en l'Iran. Photo : La Presse canadienne / DARRYL DYCK

Une enquête aux « normes très élevées », soutient la Couronne

De son côté, la Couronne a défendu le processus des États-Unis dans le dossier d’extradition, qu’elle croit soumis à des normes très élevées . Le dossier monté contre la dirigeante de Huawei indique que ses actions répondent à la définition classique de malhonnêteté commerciale , plaident-ils.

Jeudi, les avocats de la Couronne ont tenté de démontrer que l'inconduite présumée de Meng Wanzhou relevait carrément des limites de la loi sur la fraude .

En outre, ils demandent à la juge de mettre de côté l’aspect géopolitique de la cause et de se concentrer sur les accusations de fraude qui n’ont rien d’inhabituel, selon eux.

La fin des audiences d'extradition de Meng Wanzhou est prévue le 20 août.

Mercredi dernier, l'ambassadeur canadien Dominic Barton s'est rendu au centre de détention de la ville de Dandong. Photo : Getty Images / Noel Celis

Tensions diplomatiques

Après plus de deux ans de saga judiciaire devant la Cour Suprême de la Colombie-Britannique, l’affaire continue de créer de vives tensions diplomatiques entre le Canada et la Chine.

Alors que les yeux du monde entier sont tournés à Vancouver, où se tient le procès de la directrice financière de Huawei, la Chine a annoncé cette semaine la condamnation du Canadien Michael Spavor, arrêté 9 jours après l'arrestation de Mme Meng.

La veille, Pékin a confirmé la condamnation à mort d'un autre Canadien détenu, Robert Schellenberg.

Le Canada et de nombreux observateurs estiment que les arrestations de Michael Spavor et de Michael Kovrig, qui a subi, en mars, un procès en mars un procès dont le résultat n'est toujours pas connu, sont des représailles contre l'arrestation et le procès pour extradition de Meng Wanzhou au Canada.

Le Canada est [coincé] entre l’arbre et l’écorce , souligne l’ancien ambassadeur du Canada en Chine, Guy Saint-Jacques.