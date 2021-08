Des vandales s'en prennent aux affiches de la Fierté et aux chandails orange à Thunder Bay

Certaines résidents de Thunder Bay qui affichent des chandails orange ou des pancartes Pride Lives Here sur leur propriété affirment que ces symboles de soutien aux membres des communautés marginalisées deviennent des cibles de haine et de vandalisme.

Michel Dumont, un artiste bispirituel vivant à Thunder Bay, affirme que son affiche Pride Lives Here a été volée dans sa cour l'année dernière. Il en a mis une nouvelle dans sa fenêtre, mais des vandales l'ont ciblée pendant la fin de semaine.

J'ai remarqué qu'il y avait du verre brisé sur mon porche d'entrée et sur le sol, il y avait mon panneau Pride Lives Here et deux morceaux de pavé qui avaient été lancés à travers la fenêtre , raconte M. Dumont.

Il dit avoir été surpris de trouver la fenêtre brisée lorsqu'il s'est réveillé, et aussi en colère de savoir qu'il avait été ciblé une fois de plus.

Peu importe le nombre de pierres qu'ils lancent sur ma fenêtre, la fierté vit toujours ici, et elle y vivra toujours tant que je vivrai ici. Une citation de :Michel Dumont, artiste bispirituel vivant à Thunder Bay

C'est un peu déconcertant de savoir qu'il y a autant de haine dans le monde , déclare-t-il, la prochaine fois que je discuterai avec quelqu'un qui me dira que l'homophobie appartient au passé, je monterai sur mes grands chevaux et lui dirai que non, c'est encore un phénomène quotidien pour plusieurs d'entre nous dans ce pays .

Une nouvelle initiative

Borderland Pride a lancé la campagne Pride Lives Here l'année dernière, et elle s'est étendue aux communautés du Nord-Ouest ontarien.

Depuis, d'autres symboles sur les pelouses et d'autres initiatives ont vu le jour, comme le placement de t-shirts orange sur les portes et les marches d'entrée pour rendre hommage aux enfants autochtones qui ont été forcés de fréquenter les pensionnats au Canada.

Cette initiative s'est intensifiée en mai, après la découverte de 215 sépultures sur le terrain de l'ancien pensionnat de Kamloops, en Colombie-Britannique.

Sydney Willoughby, une résidente de Thunder Bay, a déclaré qu'on lui a volé deux t-shirts orange devant chez elle. D'autres voisins ont vu des pancartes Pride Lives Here vandalisées.

C'est assez déchirant parce que les gens font de leur mieux pour être eux-mêmes et pour faire savoir aux autres qu'ils font partie de cette communauté, mais il y a des personnes haineuses qui font en sorte que ma communauté ne se sent pas la bienvenue Une citation de :Sydney Willoughby, résidente de Thunder Bay

La police encourage les résidents à signaler les incidents

M. Dumont a déclaré que lorsqu'il a signalé l'incident à la police, il craignait que ce ne soit pas pris au sérieux en tant que crime motivé par la haine.

Dans une déclaration à CBC News, un porte-parole du Service de police de Thunder Bay ( SPTBService de police de Thunder Bay ) affirme qu'il a été informé, le dimanche 8 août, d'un incident au cours duquel un objet a été lancé à travers une fenêtre sur un panneau de Pride Lives Here.

Un agent de liaison de l'équipe d'intégration communautaire examine l'incident, car il pourrait s'agir d'un crime motivé par la haine. L'agent prendra également contact avec la victime , assure le porte-parole du SPTBService de police de Thunder Bay , Scott Paradis, dans un courriel.

M. Paradis ajoute que les cadets du service de police sont formés pour noter les preuves de motivation discriminatoire et les signaler à leur équipe d'intégration communautaire pour un suivi. Il ajoute que le SPTBService de police de Thunder Bay a aussi été mis au courant de conversations sur les médias sociaux à propos d'incidents similaires à ce qui semble être du vandalisme ciblé.

Nous prenons les crimes potentiellement motivés par la haine très au sérieux et nous encourageons vivement toute personne victime d'un tel crime à se manifester et à faire un rapport afin qu'une enquête approfondie puisse être menée , dit-il.

