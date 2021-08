Le Réseau des lesbiennes du Québec met en valeur des femmes de l’Abitibi-Témiscamingue

Pour la deuxième fois, le zine présente des Québécoises qui font partie de la communauté LGBTQIA+ dans le cadre de la journée de valorisation lesbienne. En présentant ces femmes, le RLQ souhaite souligner leur implication et leur apport dans les enjeux de la communauté.

Les portraits ont été dévoilés dans le cadre de la Journée de Visibilité lesbienne (JVL) 2021 en juin.

Julie Fortier

Julie Fortier est l'une des trente femmes présentées dans le « zine 2021 », dans le cadre de la Journée Visibilité lesbienne. Photo : Gracieuseté Julie Fortier

Julie Fortier est la directrice générale pour la Coalition d’aide à la diversité sexuelle de l’Abitibi-Témiscamingue. Avec son travail, elle promeut une plus grande visibilité de la communauté en région.

D’une certaine façon tu fais des coming-out un peu de par ton travail, peut-être plus régulièrement que si tu n’avais pas un emploi au sein d’un organisme LGBTQ. Une citation de :Julie Fortier

Julie Fortier, directrice générale pour la Coalition d’aide à la diversité sexuelle de l’Abitibi-Témiscamingue.

Son Portrait présente son implication dans divers organismes de diversité sexuelle de la région, ainsi que des aspects de sa vie personnelle. C’était beaucoup plus sur ma vie personnelle justement : comment je me définis en tant que femme, aussi j’ai beaucoup parlé dans le Portrait de ma réalité de co-maman avec mon ex-conjointe par rapport à notre garçon qu’on a ensemble , explique Mme Fortier.

LGBTQIA+ Lesbienne, Gai, Bisexuel, Transgenre, Queer, Intersexe, Asexuel, autres

Elle se sent choyée d’avoir été choisie pour faire partie de ces trente portraits. Ça m’a quand même ramenée aussi à ma réalité régionale et que c’est important de valoriser, peu importe notre orientation sexuelle ou notre identité de genre. Ça amène une visibilité puis c’est ça qu’on veut. Parce que plus on a de visibilité, moins il va y avoir d’homophobie, de transphobie. Parce qu’il y en a encore. Ça revient à ça, mais, quand on est plus visible, c’est sûr que ça défait un peu les préjugés et les mythes , souligne-t-elle.

Fabienne Théoret-Jerôme

La jeune artiste de la communauté de Lac-Simon est illustratrice indépendante depuis plus d’un an. Fabienne Théoret-Jerôme témoigne que c'est ce qui lui a permis d’être remarquée par les rédactrices.

J’ai été contacté pour un autre projet avec eux, un projet d’illustration pour un livre two-spirit avec une écrivaine crie. Puis c’est comme ça qu’on m’a découvert , explique-t-elle.

Dans son Portrait, elle discute entre autres de ce qu’elle a vécu en grandissant à Val-d’Or, où ils étaient seulement trois enfants autochtones à l’école. C’est sûr que moi, ça ne fait pas si longtemps que ça que je suis out, donc j’ai parlé un peu de comment mes parents ont réagi et comment c’est aussi d’être two-spirit ou gai dans ta communauté. Surtout qu’à Lac-Simon, il y a encore beaucoup d’homophobie malgré que, dans nos communautés avant la colonisation, c’était des personnes qu’on considérait sacrées , souligne Mme Théoret-Jérome.

La communauté de Lac-Simon a d’ailleurs célébré son tout premier mariage homosexuel le 24 juillet dernier.

Bien qu’elle soit métissée, l’artiste ne s’est jamais sentie autrement qu’autochtone, même si elle a grandi à Val-d’Or. On se fait traiter comme ce à quoi on ressemble. Je n’ai donc jamais ressenti d’attachement pour mon côté "blanc". Je suis plus foncée que ma mère qui n’est pas métissée , affirme-t-elle.

Maryse Ouellet

Maryse Ouellet est l'une des trente femmes présentées dans le « zine 2021 », dans le cadre de la Journée Visibilité Lesbienne. Photo : Gracieuseté Maryse Ouellet

Maryse Ouellet est présidente du festival Fierté VD et impliquée dans des organismes pour la diversité sexuelle en Abitibi-Témiscamingue depuis 1999.

J’étais très surprise, parce que c’est la deuxième année qu’ils publient ce zine-là, et puis moi ce qui m’a surpris c’est d’être choisie parce qu’on vient de la région. Habituellement c’est toujours les personnes qui sont un petit peu plus hors régions, de l’Abitibi, qui sont choisies, alors c’est sûr que ça m’a fait un petit velours. [...] Donc moi je l’ai pris un peu comme ça. Comme un genre de remerciement, un baume, un peu sur tout le travail qu’on a dû faire. Parce qu’il faut se le dire, les femmes n’ont pas toujours leurs places dans les organismes, habituellement c’est toujours des hommes qui sont présidents, vice-présidents et tout ça. Et moi j’ai l’occasion d’être présidente, et pour moi c’est un velours d’avoir été choisie , explique Mme Ouellet.