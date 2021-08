Catherine Genois : «Apprenez à vous aimer plus que vous ne les aimez»

Quand des policiers lui ont appris le meurtre de sa mère au petit matin du 15 juin, Catherine Genois s’est effondrée, croyant à un mauvais rêve. Depuis, la jeune femme de 19 ans tente, tant bien que mal, de faire son deuil et de se relever. Mais aussi, elle veut lancer un message aux femmes se retrouvant en situation de violence conjugale : « Aimez-vous plus que vous les aimez! »

Si seulement ça peut en sauver une... C’est en ces termes que Catherine Genois a expliqué pourquoi elle a accepté de se confier à Radio-Canada, une première depuis que sa mère Nathalie Piché, 55 ans, a présumément été tuée par son conjoint, Noureddine Mimouni, 33 ans, dans leur logement de l’avenue Duval, il y a deux mois. Ce meurtre constituait le 13e féminicide de l’année au Québec.

Depuis les tragiques événements, Catherine Genois prend les choses un jour à la fois , en ne perdant jamais de vue que sa mère l’aurait voulue forte dans les circonstances. Le long processus de guérison ne fait que commencer.

Il y a des journées où ça va mieux que d'autres. C’est vraiment quand tu te lèves le matin... Il y a des journées qui sont plus difficiles. C’est surtout beaucoup de difficulté à dormir dans des circonstances comme celles-là. Beaucoup d’images que tu as dans ta tête. Pour avancer, je fais juste penser à elle et ce qu’elle aurait voulu que je fasse. Je sais qu’elle n’aurait jamais voulu que je m'apitoie sur mon sort et que je reste triste tout le temps , a raconté, sans vaciller, la jeune femme à l’animateur de Première heure, Alexandre Duval.

En décembre dernier, Nathalie Piché (photo) avait dénoncé le comportement violent de son conjoint, Noureddine Mimouni. Photo : Radio-Canada

Pour avancer justement, et sensibiliser surtout, Catherine Genois a décidé de parler de l’histoire de sa mère. Une histoire comme il y en a beaucoup d’autres. Une histoire d’abus qui, pour Nathalie Piché, lui a malheureusement été fatale.

Comme tous les couples, il y avait toujours de beaux moments. Mais il y avait pas mal plus de négatif que de positif dans cette relation-là. Moi, je le remarquais depuis le début. Je ne l’ai [Noureddine Mimouni] jamais aimé et j’en ai toujours fait part à ma mère. Leur dynamique de couple c’était… Quasiment chaque jour, il y avait une chicane. Il y avait tout le temps quelque chose. C’était des bonnes chicanes , a-t-elle relaté.

En plus des prises de bec entre les deux conjoints, Catherine Genois se rappelle de manifestations de contrôle, de la manipulation, de la possessivité et de la jalousie de la part du mari de sa mère.

Ma mère ne pouvait même pas aller au dépanneur toute seule. Il fallait qu’il vienne avec elle. Il fallait tout le temps qu’il soit avec elle, en fait. Il ne la laissait pas sortir toute seule à part pour aller travailler. C’était beaucoup de jalousie, de possession. Ce n’était pas une belle relation. Ma mère se raccrochait aux beaux petits moments qu’il y avait de temps en temps, mais en général, ce n’était rien d’intéressant pour elle. Une citation de :Catherine Genois, fille de Nathalie Piché

Catherine Genois, qui est la seule des trois filles de Nathalie Piché à avoir vécu avec le couple, n’a jamais caché sa désapprobation à sa mère. À plusieurs reprises, elle lui a exprimé ses inquiétudes par rapport à la présence de Noureddine Mimouni dans sa vie. Elle déplorait notamment le fait qu’ils se soient mariés après seulement deux mois de fréquentation.

Ma mère a toujours été une femme qui a voulu se marier. Elle vivait un peu sur un petit nuage. Elle voulait seulement avoir un homme qui l’aime, en fait. [...] Mais la journée du mariage, il ne l’a même pas regardée une fois. Il ne lui a même pas dit une fois qu’elle était belle.

Quand un homme t’aime, habituellement, ça paraît. Mais lui, clairement, j’ai jamais vu qu’il aimait ma mère ou remarqué qu’il avait une attirance envers elle. Je ne sais pas ce qu’elle lui trouvait. Peut-être que c’était le soir, intimement, dans la chambre qu’il était différent…

Mandat de paix

Noureddine Mimouni avait pourtant été arrêté le 30 décembre dernier après avoir été dénoncé par Nathalie Piché. L’homme avait été accusé de voies de fait, séquestration et menaces contre sa conjointe. Les accusations portées contre lui avaient toutefois été abandonnées après la délivrance d’un mandat de paix. Les gestes qui lui avaient alors été reprochés n’ont jamais été posés devant Catherine Genois.

Il n’a jamais rien fait pendant que j’étais là. [...] Le soir, ma mère venait souvent s’asseoir avec moi dans ma chambre et j’ai souvent remarqué qu’elle avait des marques sur les jambes, dans le cou, sur les bras. Quand je lui en parlais, elle me disait qu’il jouait. Que c’était juste pour jouer, qu’il jouait rough un petit peu. Mais à quel point il jouait rough? D’après moi, il ne jouait juste pas. Une citation de :Catherine Genois, fille de Nathalie Piché

Noureddine Mimouni a été accusé de meurtre au deuxième degré de Nathalie Piché. Photo : Facebook

En excusant les gestes de Mimouni, Nathalie Piché aurait tenté de protéger sa fille de la vérité, pense aujourd’hui Catherine Genois.

Elle ne voulait pas me le dire parce qu’elle savait que ça me ferait du mal en dedans de moi. Même ça, je le savais. Ça me faisait de la peine quand même. Je voulais lui faire avouer, mais elle ne voulait pas l’avouer. J’étais juste vraiment triste là-dedans. Je ne savais pas quoi faire , a-t-elle admis, un trémolo dans la voix.

Comme sa mère avait l’habitude de banaliser chaque chicane avec son conjoint, la jeune femme ne s’est pas doutée de l’urgence des messages envoyés par sa mère, dans les heures qui ont précédé sa mort. Elle disait avoir été menacée, se sentir en danger et avoir peur pour sa vie.

C'est arrivé à tellement de reprises! Un moment donné, tu te dis… Elle lui pardonnait à chaque fois. Alors moi, dans ma tête, je me disais que le lendemain matin, elle allait m’appeler et me dire : "Catherine, on s’est parlé, tout est correct. C’est réglé." Parce que ç’a tout le temps été ça.

Veux, veux pas, tu ne penses jamais que quelque chose comme ça peut arriver, que quelqu’un puisse faire ça à ta mère. C’est quelque chose que je ne vais probablement jamais accepter. [...] Ça va toujours me faire autant de mal, je pense. Une citation de :Catherine Genois, fille de Nathalie Piché

D’autant plus que Catherine Genois avait offert une porte de sortie à sa mère ce soir-là, en l’invitant à venir se réfugier chez elle.

Je lui avais proposé de venir ici, mais elle a refusé. Probablement pour me protéger, parce qu’il était déjà venu chez moi plusieurs fois. Quand elle voulait me voir, il ne la laissait pas me voir toute seule. Il fallait absolument qu'il soit là. Il avait peur qu’elle parle, alors il la suivait partout , se souvient-elle.

Processus d'immigration

La jeune femme pense que c’est parce que sa mère a menacé son mari de le jeter dehors que tout a basculé, dans la nuit du 14 au 15 juin 2021.

De ce que j’ai compris, lui, il avait vraiment des problèmes. Puis, ça ne faisait pas longtemps qu’il était au Canada. Je ne sais vraiment pas ce qu'il a pu lui dire, mais je sais qu’il l’a menacée de mort et ils se sont chicanés. Je sais qu’elle voulait le mettre dehors. Lui, ça n’a pas fait son affaire. Ça mettait à l’eau tout son plan d’avoir ses papiers. Lui a décidé, à ce moment-là, qu’elle ne s’en sortait pas.

Catherine Genois reste hantée par les messages qui lui a fait parvenir sa mère la veille de sa mort. Photo : Radio-Canada

Jusque-là, si Nathalie Piché avait continué la cohabitation avec Noureddine Moumani, cétait en partie parce qu’elle ne pouvait s'acquitter seule de son loyer.

Ma mère n’avait pas les moyens de payer l’appartement qu’elle avait pris toute seule. Elle me disait : "Au pire, Catherine, ça ne marchera peut-être pas avec lui, mais ça va me faire au moins quelqu’un avec qui payer l’appartement, et au pire, ça deviendra un coloc". Elle voyait ça comme ça. Et ce soir-là aussi, il y avait le fait qu’il ne l'avait pas du tout aidée à faire les boîtes, alors qu’ils déménageaient dans une semaine , a-t-elle raconté.

L'unité des crimes majeurs s'était rendue sur la rue Duval, le soir du meurtre. Photo : Radio-Canada / Pierre-Alexandre Bolduc

Stressée par la situation, Nathalie Piché a alors appelé sa fille. Cette dernière lui a offert d’aller l’aider à faire ses boîtes le lendemain.

Pour la rassurer et la pousser à le laisser, parce que je voulais vraiment qu’il s’en aille, je lui avais dit : "Regarde, maman, on s’en fout. Demain matin, à la première heure, je suis chez vous. On fait toutes tes boîtes s’il faut. On va le faire, ton déménagement. On n’a pas besoin de lui. On va s'arranger. Ça se trouve, un coloc. Tu peux louer ça, une chambre." Je l'avais rassurée comme ça. Elle m’avait dit : "Oui, chérie, parfait." Et moi, dans ma tête, le lendemain, à 8 h, j’allais voir ma mère.

La rencontre n’aura finalement jamais eu lieu. Tout ce qui sera resté de cette soirée sont les messages de demande à l’aide envoyés par sa mère.

Quand quelque chose comme ça arrive après, ça te roule dans la tête. Je sais que je n'aurais rien pu faire de plus probablement, mais ça me passe tout le temps dans l’esprit quand même que j'aurais pu faire de quoi d'autre pour que ça n’arrive pas.

Alors Catherine Genois passe à la suivante. Elle veut maintenant sensibiliser les femmes se trouvant dans une relation abusive de porter plainte.

Les policiers ne peuvent pas venir te chercher chez toi. Il y a un déclic qui faut qui se fasse dans la tête des femmes qu’il faut qu’on apprenne à s’aimer plus qu’on les aime, eux. Il faut vous dire qu’un homme qui vous aime vraiment ne va jamais penser une seconde à lever la main sur vous, vous faire du mal. Ce n'est pas de l’amour. C’est juste pas sain du tout Une citation de :Catherine Genois, fille de Nathalie Piché

La jeune femme a également une pensée pour les femmes qui ont des enfants subissant les relations malsaines des adultes qui les entourent.

Parce que je l'ai vécu et perdre sa mère d’une façon comme ça, tu guéris jamais vraiment de ça. C’est quelque chose de traumatisant. Pensez à vous, aimez-vous. Apprenez à vous aimer plus que vous les aimez. Parce que ces hommes-là sont malades et il faut qu'ils apprennent à se guérir. Il ne faut pas leur donner de chance.

Nathalie Piché a vécu des années difficiles avant sa mort. Elle était vulnérable, ce qui faisait d'elle une proie facile. Sa fille pense que c’est ce qui a mené à sa perte.

Ces hommes-là sont capables de bien remarquer les femmes qui sont comme ça, qui sont démunies, souvent un peu dépendantes affectives même. Ils sont tellement manipulateurs qu’ils sont capables de leur jouer dans la tête. Et ma mère, je sais que c’est ce qui lui est arrivé.

Avec les informations d'Alexandre Duval