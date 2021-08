Un vol d'électricité mène Hydro-Québec à une mine de cryptomonnaie

Selon Hydro-Québec, l'explosion de deux transformateurs coup sur coup, les 4 et 10 août, a soulevé la suspicion de ses monteurs de ligne, qui ont aussitôt alerté leur employeur.

Des employés responsables du mesurage de la consommation d'électricité ont été dépêchés au 2650, chemin du Petit-Village le lendemain, où ils ont constaté des anomalies.

Ils ont rapidement pu déterminer que les installations électriques du bâtiment visé ainsi que la consommation énergétique enregistrée présentaient des signes de vol d’électricité , explique Louis-Olivier Batty, porte-parole chez Hydro-Québec.

(Archives) Les enquêteurs d'Hydro-Québec ont découvert une installation de minage de cryptomonnaie dans le bâtiment. Photo : Radio-Canada / Binh An Vu Van

Cryptomonnaie

Des enquêteurs de la société d'État ont été dépêchés sur les lieux le même jour pour procéder à des vérifications plus approfondies autour du bâtiment industriel. Ils ont pu constater sur place la présence de plus de 1000 ordinateurs servant au minage de cryptomonnaie.

Selon nos informations, les activités illicites auraient été l'œuvre d'un locataire et le propriétaire ignorait ce qui se déroulait dans son immeuble.

Aucun suspect n'a toutefois été arrêté pour le moment dans cette affaire. Le Service de police de la Ville de Québec collabore à l'enquête.

Accusations criminelles

En parallèle, Hydro-Québec travaille actuellement à évaluer la valeur de l'électricité subtilisée et entend réclamer ces sommes aux personnes concernées.

Des accusations criminelles seront aussi déposées. Quand on aura des accusations à déposer, on le fera devant le Directeur des poursuites criminelles et pénales , confirme Louis-Olivier Batty. On parle ici de vol d'électricité, d'installations trafiquées, de dommages à notre réseau.

Il faudra évaluer tous les dommages causées par les activités illégales qui ont été faites et déposer un dossier dans ce sens-là. Une citation de :Louis-Olivier Batty, porte-parole, Hydro-Québec

Près de 400 dossiers de vol d’électricité sont traités par les équipes de sécurité d'Hydro-Québec chaque année.