Sherbrooke se fixe des objectifs ambitieux pour la gestion des matières résiduelles

Dans le cadre de l'élaboration du plan de gestion des matières résiduelles 2023-2029, la directrice du Bureau de l'environnement de Sherbrooke, Ingrid Dubuc, vise des objectifs ambitieux, mais réalistes .

Bien que certains de ces objectifs fassent déjà partie de son plan de gestion actuel, la Ville de Sherbrooke compte présenter au conseil municipal une nouvelle mouture de ce plan cet automne.

Objectifs du plan de gestion des matières résiduelles de Sherbrooke Réduire le poids des matières enfoui à 525 kg par habitant

Valoriser 60 % des matières organiques

Recycler 75 % des matières plastiques, du verre, du carton et du métal

Recycler 70 % des résidus de matériaux de construction

Des démarches de consultations auprès du secteur privé ainsi qu'un sondage auprès de 369 citoyens ont été réalisés, mais ce sera en hiver 2022 que Sherbrooke invitera les citoyens à prendre part aux consultations publiques.

Un plus grand effort du secteur privé

En ce qui concerne la diminution des matières enfouies à Sherbrooke, la directrice du Bureau de l'environnement, Ingrid Dubuc, mentionne que les cibles n'ont pas été atteintes.

Par contre, ce qu'on constate c'est que c'est vraiment dans les secteurs ICI (industries, commerces et institutions) et CRD (construction, rénovation et démolition) sur lesquels un très grand effort peut encore être fait et aussi du côté résidentiel. C'est pourquoi nous avons un projet pilote de collecte de matières organiques dans le multilogement, de même que pour les institutions, commerces et industries. , ajoute Ingrid Dubuc.

D'ailleurs, dans le cadre de son projet pilote pour élargir la collecte du compost aux immeubles locatifs et au secteur privé, le conseil municipal devra, cet automne, valider la tarification de cette collecte.