Petit-Saguenay au rythme des contes

Les visiteurs qui arrivent à Petit-Saguenay peuvent embarquer dans une navette et écouter les contes et légendes d'Elias Côté, le conteur du village.

M. Côté raconte tout du village dans l’Odyssée : ses histoires les plus secrètes et les plus inusitées.

C’est une grande activité à Petit-Saguenay, d’abord il y a une exposition à l’église et ensuite on part faire un tour de deux heures et on se promène dans la vallée , raconte Élias Côté, en entrevue à l’émission C’est jamais pareil.

M. Côté décrit des personnages du village, des anciens, des pêcheurs à travers des histoires qu’il a lui même écouté.

Il est possible de visiter le village, accompagné du conteur jusqu’au 4 septembre.