D’avantages de logements abordables à Regina dans les 20 prochaines années

Le financement, qui doit pouvoir créer un total de 29 logements dans les 20 prochaines années, est conditionnel.

En effet, la Ville doit d’abord trouver un organisme à but non lucratif pour la gestion des logements, mais aussi allouer un million de dollars pour les coûts non admissibles, comme l’ameublement des unités.

De plus, la Ville de Regina doit soumettre sa proposition d’ici le 31 août prochain, et livrer le projet dans un délai d’un an.

Le conseil municipal a voté en faveur de l’initiative fédérale et de la soumission du projet mercredi. Les discussions se sont notamment centrées autour de l’allocation des fonds.

Le conseiller Andrew Stevens a notamment proposé de piocher dans le fonds de réserve de la Ville, une idée réfutée par le conseil d’administration selon qui la réserve est trop basse en ce moment.

Enfin, l’Administration réginoise a décidé de prendre un million de dollars depuis la réserve de développement social de la Ville.

Le financement initial pour l’ ICRLInitiative pour la création rapide de logements s'élève à 1 milliard de dollars. L’objectif est surtout de répondre aux besoins urgents de logement des personnes vulnérables, grâce à la construction rapide de logements abordables.

Avec les informations de Heidi Atter