Une loi mal digérée par des petits producteurs de crème glacée de l’Ontario

Le bar laitier Pascale's All Natural Ice Cream, une petite crèmerie d’Ottawa, produit sa propre crème glacée depuis plus d’une douzaine d'années. Mais la propriétaire, Pascale Berthiaume, affirme que la loi provinciale sur le lait a laissé son entreprise coincée dans ce qu’elle a décrit comme un « purgatoire laitier ».

Mme Berthiaume raconte avoir frôlé la fermeture cette année après avoir enfreint la Loi sur le lait de l'Ontario.

Bien que sa cuisine ait été régulièrement inspectée par Santé publique Ottawa (SPO), elle dit avoir contrevenu, sans le savoir, à la réglementation provinciale.

Je suis une petite entreprise de crème glacée honnête et je veux suivre les règles. Mais elles sont très coûteuses et c'était vraiment difficile pour moi de traverser tout cela , dit-elle.

Permis nécessaire pour vendre en gros

Selon la loi ontarienne, les fabricants de crème glacée ne sont pas autorisés à vendre en gros à d'autres entreprises sans permis d'usine laitière.

Ils ont toutefois le droit de produire et de vendre directement aux consommateurs leurs produits, sans permis.

J'avais besoin de rénover ma cuisine commerciale existante pour qu'elle soit conforme à la Loi sur le lait, et je ne connaissais tout simplement pas très bien ces règles et règlements , explique Pascale Berthiaume.

La sécurité alimentaire est importante, dit Mme Berthiaume, mais elle ne comprend pas pourquoi les règles lui permettent de vendre directement aux clients mais pas en gros.

Les règles qui peuvent désavantager les petites entreprises

La Loi sur le lait est réglementée par le ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales de l'Ontario (MAAARO).

La distribution de produits laitiers à des personnes autres que directement aux consommateurs engendre des risques supplémentaires en rendant la traçabilité des produits plus difficile en cas de problème de sécurité alimentaire.[...] L'octroi de permis aux exploitations laitières garantit une surveillance efficace des contrôles critiques de la salubrité des aliments , fait valoir le ministère dans un communiqué.

Pas un cas unique

D'autres fabricants de crème glacée à petite échelle ont déclaré avoir du mal à naviguer au travers la réglementation ontarienne.

Ajoa Mintah (à droite) a ouvert sa crèmerie Four All Ice Cream, dans la région de Waterloo, en 2017. Photo : courtoisie : Ajoa Mintah

Ajoa Mintah possède la crèmerie Four All Ice Cream dans la région de Waterloo. Elle raconte avoir participé à des consultations avec des inspecteurs sanitaires de la Ville et de la province afin de s'assurer que son entreprise était conforme à toutes les règles. Malgré cela, Mme Mintah a failli se retrouver dans la même situation que Pascale Berthiaume.

Mme Mintah explique qu'elle ne savait pas qu'elle ne respectait pas la loi jusqu'à ce qu'elle voit un concurrent fermer ses portes après avoir effectué des transactions sans permis d'usine laitière.

Mon souhait est que le MAAAROministère de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales de l'Ontario rende cette information beaucoup plus accessible et [utilise] un langage plus clair. J'aimerais aussi que le ministère ait un volet où ils éduquent les municipalités. J'aimerais que les municipalités sachent ce qu'elles peuvent et ne peuvent pas approuver , a déclaré Mme Mintah.

Amy Proulx, professeure spécialisée en innovation culinaire et technologie alimentaire au Niagara College, estime que ces règles n'ont pas été élaborées en pensant aux petits fabricants de crème glacée.

Amy Proulx est professeure spécialisée en innovation culinaire et technologie alimentaire au Niagara College. Photo : courtoisie : Amy Proulx

Selon elle, les petits fabricants n'ont tout simplement pas les outils nécessaires pour défendre leurs intérêts comme le font les grandes entreprises.

Mme Proulx aimerait voir les mesures de salubrité alimentaire gérées différemment pour permettre aux entreprises comme celle de Pascale Berthiaume de réussir.

En attendant, la propriétaire du Pascale's All Natural Ice Cream, à Ottawa, vend toujours de la crème glacée au public lors d'événements de fin de semaine.

Alors que ses activités sont réduites, Mme Berthiaume dit avoir appris de l'expérience et travaille sur un plan pour revenir à la vente en gros.

J'espère que je serai juste plus forte et mieux outillée pour pouvoir continuer à faire ce que j'aime , dit-elle.

Selon un reportage de Michelle Allan, CBC News.