La pandémie affecte la santé sexuelle des femmes dans le monde

Selon les deux codirecteurs scientifiques du CIDIS, le professeur Gabriel Blouin-Genest, de l’École de politique appliquée de la Faculté des lettres et sciences humaines, et le professeur François Couturier, du Département de médecine de famille à la Faculté de médecine et des sciences de la santé, les droits sexuels et reproductifs de centaines de millions de femmes auraient été mis de côté en raison des règles sanitaires mises en place pour contrôler la COVID-19.

Les femmes vivant dans les pays à faibles revenus sont les plus touchées, même si ce recul concerne aussi les pays riches.

Grossesses précoces et mortalité

L'accès à la contraception est le droit le plus impacté par la pandémie. Les chaînes d’approvisionnement de produits contraceptifs ont connu des périodes d’interruption, engendrant retards et ruptures de stock.

Ainsi, plus de 47 millions de femmes de 114 pays à revenus faibles et intermédiaires n’ont pu avoir accès à des contraceptifs. Cette situation est venue augmenter de façon importante le nombre de grossesses précoces, faisant de l’accouchement la plus grande cause mondiale de mortalité chez les filles de 15 à 19 ans.

De plus, des services de prévention des infections transmises sexuellement ont été interrompus en raison de la fermeture de cliniques et d'écoles.

L'avortement jugé non essentiel

Dans des dizaines de pays, l'accès à l'avortement a été limité. Par exemple, les chercheurs affirment que plusieurs États américains ont invoqué le contexte d’urgence sanitaire pour restreindre le droit des femmes à l’avortement.

Dans ce contexte, les résultats de l'étude démontrent une hausse des décès maternels et des avortements non sécuritaires, notamment dans des pays d'Asie.

Hausse des violences sexuelles

Une augmentation des violences sexuelles envers les femmes et les enfants a été observée.

Selon les chercheurs, une période de confinement de six mois peut causer jusqu'à 31 millions de cas supplémentaires de violences envers les femmes et les enfants.

Au Canada, on note une augmentation d'environ 30 % des cas de violences domestiques et de demandes pour des foyers d’hébergement.