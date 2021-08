Une vague de chaleur s’abat sur l’Estrie

La direction de la santé publique de la région recommande de fréquenter des lieux climatisés, comme les bibliothèques municipales ou les centres commerciaux. La ville de Sherbrooke a également allongé les heures d’ouverture de ses piscines.

Le directeur de la santé publique demande surtout à tout le monde de faire attention à son entourage.

Les façons de se rafraîchir, il y en a plein, piscines, jeux d'eau, etc. Mais ceux qui nous échappent toujours, c'est notre grand-mère, notre tante, notre oncle, les gens qui vivent seuls, qui pensent qu’en s’enfermant seuls à la maison, ça va aller. Une citation de :Dr Alain Poirier, directeur de la santé publique en Estrie

Il faut penser à des gens qui vont moins ressentir les effets de la chaleur. On pense aux aînés, à ceux qui prennent des médicaments, qui ont des troubles de santé mentale, qui s’isolent, ajoute le Dr Poirier. Dans notre entourage, il y en a. Un petit coup de fil, ça ne prend pas grand-chose. Un voisin, allez voir. Il faut être bienveillants.

Il rappelle aussi que les symptômes de coups de chaleur peuvent varier. Les symptômes, ce n’est pas clair. On ne dit pas "j’ai chaud et je suis en train de mourir." C’est souvent un peu de confusion, des troubles neurologiques un peu flous, les gens ne transpirent pas nécessairement.

Des progrès à faire dans les CHSLD

L'Association québécoise des retraité(e)s des secteurs public et parapublic (AQRP) abonde dans le même sens que la santé publique, et souligne que la chaleur peut être fatale pour les plus vulnérables.

Selon une étude de l' AQRPAssociation québécoise des retraité(e)s des secteurs public et parapublic , 43 % des chambres des centres d'hébergement de soins de longue durée (CHSLD) du Québec sont maintenant climatisées. Il s’agit d’une nette amélioration comparée aux 24 % enregistrés en 2019, mais il est important d’en faire plus, selon la présidente de l’Association, Rose-Mary Thonney.

Il y a des progrès à faire, nécessairement, considérant que les périodes chaudes sont de plus en plus importantes et de plus en plus longues. Une citation de :Rose-Mary Thonney, présidente de l’AQRP

La chaleur et l’humidité représentent aussi un défi pour ceux qui doivent travailler dehors, comme le témoigne Jason Madore, un couvreur qui travaille présentement sur le toit de l’hôtel Grand Times.

On soude de la membrane élastomère avec des torches au propane, donc c’est quand même assez chaud. L’humidité est assez incroyable. Notre boss nous dit "si jamais vous êtes étourdis, vous ne vous sentez pas bien, vous redescendez à l’air climatisé”. Le secret, c’est beaucoup d’eau! , soutient-il.

La vague de chaleur devrait durer jusqu’à samedi, selon Environnement Canada.

Avec les informations de Marie-Hélène Rousseau