Comment se vit la période de chaleur à Ottawa-Gatineau?

Le temps chaud et humide dans la région devrait persister jusqu'à vendredi , selon Environnement et Changements climatiques Canada. Alors que cette semaine passée sous un avertissement de chaleur tirerait bientôt à sa fin, quels ont été les effets dans notre région?

Les autorités de santé publique régionales indiquent ne pas avoir reçu un trop grand nombre de patients dans leurs établissements en raison de la chaleur accablante.

L’Hôpital de Hull a reçu quatre personnes au cours des trois derniers jours, tandis que l’Hôpital de Gatineau et l’Hôpital Montfort affirment avoir reçu des patients dont les problèmes de santé préexistants ont été exacerbés par la chaleur.

Comment se rafraîchir? Des centres de rafraîchissement ont été mis sur pied à Ottawa, comme à Gatineau, avec de l’eau et de la climatisation. De plus, les heures d’ouverture des piscines, des plages, des pataugeoires ont été prolongées pour accommoder le public face à la chaleur.

Comment vont les travailleurs?

Du côté des travailleurs québécois, la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) indique ne pas avoir de statistiques concernant le nombre de travailleurs ayant eu un coup de chaleur cet été.

Au cours des 10 dernières années en Outaouais, neuf dossiers ont été ouverts à la CNESSTCommission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail , dont un l’an dernier. Ces chiffres correspondent au nombre de travailleurs qui ont ouvert un dossier devant la CNESSTCommission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail pour lésion professionnelle à cause de la chaleur et qui ont reçu une indemnisation.

La responsable des communications de la CNESSTCommission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail , Isabelle Raymond, dit que l’objectif est que l’employé et l’employeur s’entendent sur un compromis. Si ce n’est pas le cas, un inspecteur de la CNESSTCommission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail peut se déplacer sur les lieux de travail et offrir ses recommandations à l’employeur, explique-t-elle.

Le tiers des CHSLD Centre d'hébergement et de soins de longue durée sont climatisés en Outaouais

Lors d’un épisode de chaleur accablante, les aînés peuvent être particulièrement vulnérables et être affectés par celui-ci.

Une récente enquête menée par l'Association québécoise des retraité(e)s des secteurs public et parapublic (AQRP) révèle une progression marquée dans le nombre de chambres munies d'un climatiseur dans les centres d'hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) du Québec.

En 2019, 24 % de chambres des CHSLDCentre d'hébergement et de soins de longue durée étaient climatisées. En 2021, soit deux ans plus tard, 43 % des chambres seraient climatisées. Toutefois, en Outaouais, ce serait 30 % des chambres des CHSLDCentre d'hébergement et de soins de longue durée de la région qui auraient de l'air climatisé, soit 13 points de pourcentage en deçà de la moyenne provinciale.

Un plus grand nombre de jours de chaleur prévu à Ottawa

Les épisodes de chaleur accablante vont continuer d'augmenter à Ottawa, selon la responsable du changement climatique et de la chaleur accablante de Santé publique Ottawa (SPO), Birgit Isernhagen.

Mme Isernhagen explique que, selon un projet mené par la Ville d'Ottawa au sujet des prévisions liées aux changements climatiques, des modèles suggèrent que le nombre de jours de chaleur accablante à Ottawa pourrait passer de 11 à 44 au cours des 20 prochaines années.

Elle ajoute que des cartes sur les îlots de chaleur à Ottawa devraient bientôt être rendues publiques.

Avec les informations de Fiona Collienne et Laurie Trudel