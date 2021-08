Une semaine d’entraînement avec une médaillée olympique pour des nageuses estriennes

Sylvie Fréchette a remporté la médaille d'or aux Jeux olympiques de 1992 et l'argent en 1996. Elle se sert aujourd’hui de son expérience olympique pour communiquer sa passion aux jeunes athlètes, le plus humainement possible.

Il y a un film qui m'a beaucoup inspirée : le film Avatar. Au lieu de se dire bonjour, ils disent "je te vois". C'est ce que je suis venue faire avec les enfants du camp ici, c'est dire" je te vois, je t'entends, je t'écoute et je partage avec toi". Pour moi, c'est l’un des plus beaux gestes de partage de ma passion, mais aussi de partage de ma personne , explique-t-elle.

Une inspiration pour les jeunes sportives

Pour les jeunes nageuses, les conseils de Sylvie Fréchette sont particulièrement inspirants.

C'est encourageant, ça me donne encore plus le vouloir de performer, d'aller plus loin, c'est intéressant de voir comment elle peut se rendre autant loin, ça nous donne de l'amour encore plus pour le sport! , s’exclame Catherine Bergeron, une jeune nageuse.

On a appris beaucoup plus de techniques, c'est cool d'avoir les conseils d'une athlète olympique, parce qu'on se dit que si elle, elle a réussi avec ces conseils, pourquoi moi, je pourrais pas réussir? , remarque quant à elle Frédérique Turgeon, sa coéquipière.

Elle, il lui est arrivé plein de choses, mais elle a persévéré puis elle s'est rendue vraiment loin, puis c'est un peu mon idole. Une citation de :Frédérique Turgeon, nageuse artistique

Le président du club de nage artistique de Magog Dave Whittom croit d'ailleurs que Sylvie Fréchette représente un excellent modèle pour les jeunes sportives.

C'est excessivement important, plus particulièrement dans un sport comme la natation artistique qui souffre d'un déficit de visibilité. Chacun sait l'importance d'un modèle pour les jeunes [...]. Dans le cas de Sylvie Fréchette, c'est un modèle exceptionnel, alors la valeur est inestimable. Une citation de :Dave Whittom, président du club Mem-Fées de Magog

Après une semaine de camp, Sylvie Fréchette indique admirer l’envie d’apprendre des nageuses de la région. Selon l'athlète olympique, elles ont la générosité d'accepter les consignes, puis de se lancer, sans avoir peur d'être jugées.

Elles m’apportent beaucoup aussi, souligne Mme Fréchette. Ce n’était pas facile hier à la pluie. L’eau est froide aussi, c’est quand même quatre heures d’entraînement tous les jours. On est encore en été. Elles pourraient être à la maison, aller travailler, dormir le matin. Elles ont choisi d’être ici avec moi, donc elles étaient présentes, ouvertes, elles ont accepté de sortir de leur zone de confort. C’est un échange , ajoute-t-elle.

Avec les informations de Titouan Bussiere